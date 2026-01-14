«مؤجلة الجولة الـ10».. شباب الأهلي وعجمان في مواجهة «النقاط الثمينة»

مراد المصري (أبوظبي)

يلتقي شباب الأهلي مع عجمان، غداً الخميس، على استاد راشد بدبي، في لقاء مؤجّل من الجولة العاشرة ضمن دوري أدنوك للمحترفين، يتطلع فيه كل فريق لمحاولة اقتناص هذه النقاط الثمينة.

ويدخل «الفرسان» اللقاء وهو المرشح الأوفر حظاً لتحقيق الفوز، وذلك بسبب الدوافع الكبير في ضوء سلسلة الانتصارات الحالية، والرغبة في تقليص الفارق عن العين متصدر الترتيب إلى نقطة واحدة فقط.

ورغم خسارة لقاء كأس السوبر أمام الشارقة، إلا أن شباب الأهلي بقيادة المدرب باولو سوزا، عرف كيف يتعامل مع الجانب الذهني، وحافظ على التركيز اللازم في مسابقة الدوري، وهو حالياً صاحب المركز الثاني في الترتيب برصيد 26 نقطة، ويعتبر ثاني أكثر فريق تحقيقاً للفوز في 8 مباريات، وصاحب أقوى خط دفاع باستقباله هدفين فقط.

من جانبه يتطلع عجمان لاقتناص نقطة أو أكثر، سيكون لها أهمية كبيرة في تحسين موقع الفريق في الترتيب، حيث يحتل «البرتقالي» المركز التاسع برصيد 13 نقطة، ويسعى لتأمين موقعه بأفضل صورة ممكنة هذا الموسم.

وتميل الكفة لصالح شباب الأهلي، حيث التقى الفريقان في 26 مباراة تاريخياً في دوري المحترفين، وحقق «الفرسان» الفوز 20 مرة، مقابل فوز يتيم لـ «البرتقالي»، والتعادل 5 مرات، وسجّل شباب الأهلي 60 هدفاً وعجمان 16 هدفاً.