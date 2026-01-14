الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

ألكاراز وسابالينكا على رأس المصنفين في «أستراليا للتنس»

ألكاراز وسابالينكا على رأس المصنفين في «أستراليا للتنس»
14 يناير 2026 13:32

ملبورن (أ ب)
تصدّر الإسباني كارلوس ألكاراز والبيلاروسية أرينا سابالينكا، رسمياً، قائمة المصنفين في بطولة أستراليا المفتوحة، التي تنطلق يوم الأحد المقبل في ملبورن بارك.
وجاء الإعلان اليوم الأربعاء قبل يوم من إجراء قرعة البطولة. وتواجد الإيطالي جانيك سينر، حامل اللقب مرتين، في المركز الثاني، فيما جاء الألماني ألكسندر زفيري في المركز العاشر، واحتل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز باللقب عشر مرات، المركز الرابع، في تصنيف الرجال.
وفي تصنيف السيدات، ستكون سابالينكا في صدارة التصنيف وخلفها البولندية إيجا شفيونتيك، ثم الأميركية كوكو جوف.
وتعود الأميركية ماديسون كيز، للدفاع عن لقبها، وستكون المصنّفة التاسعة، وهي من بين أربع سيدات أميركيات في قائمة أفضل 10 لاعبات. وفيما جاء تصنيف باقي اللاعبين في منافسات الرجال، باحتلال الإيطالي لورينزو موسيتي المركز الخامس يليه الأسترالي أليكس دي مينور ثم الكندي فيليكس أوجر الياسيم فالأميركي بن شيلتون ومواطنه تايلور فريتز ثم الكازاخي ألكسندر بوبليك.
وجاء تصنيف باقي اللاعبات في منافسات السيدات، بحلول الأميركية كوكو جوف بالمركز الرابع، ثم الأميركية أماندا أنيسيموفا فالكازاخية يلينا ريباكينا تليها الأميركية جيسيكا بيجولا ثم الإيطالية جاسمين باوليني والروسية ميرا أندريفا والأميركية ماديسون كيز وأخيراً السويسرية بليندا بينتشيتش.

