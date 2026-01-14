الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إنتر يفتقد «العقل المدبر» قبل «موقعة أرسنال»

إنتر يفتقد «العقل المدبر» قبل «موقعة أرسنال»
14 يناير 2026 16:00

معتز الشامي (أبوظبي)
أعلن نادي إنتر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي، تعرض نجمه التركي هاكان كالهانوجلو لإصابة عضلية في الساق اليسرى، ما سيحرمه من المشاركة في عدد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها المواجهة المرتقبة أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا.
وأكدت تقارير إيطالية، أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة تقارب 20 يوماً، بعد أن اضطر لمغادرة الملعب في الشوط الثاني من مباراة إنتر أمام نابولي، التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب «جوزيبي مياتزا» وفي بيان رسمي أمس الثلاثاء، أوضح النادي أن كالهانوجلو خضع لفحوصات دقيقة بالرنين المغناطيسي داخل معهد «هيومانيتاس» الطبي في روزانو، وجاءت النتائج لتكشف عن شد عضلي في ربلة الساق اليسرى، على أن تتم متابعة حالته وتقييم تطور الإصابة خلال الأيام المقبلة.
ويمثل غياب كالهانوجلو ضربة موجعة لإنتر، نظراً لدوره المحوري في خط الوسط، حيث يوصف بأنه «العقل التكتيكي المدبر» للفريق، إذ ساهم هذا الموسم في 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة خلال 22 مباراة بجميع المسابقات.
ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن مباريات إنتر المقبلة في الدوري أمام ليتشي (المؤجلة من الجولة 16)، إضافة إلى مواجهات أودينيزي وبيزا وكريمونيزي، فضلاً عن لقائي دوري الأبطال ضد أرسنال وبوروسيا دورتموند، بينما تشير التوقعات إلى إمكانية عودته في مواجهة ساسولو بالدوري يوم 8 فبراير المقبل.

