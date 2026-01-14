الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

يوفنتوس يجهّز خطة جديدة لتمويل صفقة استعادة كييزا من «الريدز»

يوفنتوس يجهّز خطة جديدة لتمويل صفقة استعادة كييزا من «الريدز»
14 يناير 2026 17:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)
يواصل نادي يوفنتوس تحركاته في سوق الانتقالات الشتوية من أجل استعادة جناحه السابق فيديريكو كييزا، مع تزايد التقارير التي تشير إلى أن «السيدة العجوز» بدأت تتجه بجدية نحو فكرة إعادة اللاعب بصورة دائمة، بعد 18 شهراً فقط من انتقاله إلى ليفربول.
وكان يوفنتوس قد باع كييزا إلى ليفربول مقابل مبلغ قُدّر بحوالي 15 مليون يورو، في صفقة اعتُبرت منخفضة القيمة، خاصة أن اللاعب كان يقترب من نهاية عقده مع النادي الإيطالي. وجاءت تلك الخطوة بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق جديد، وسط مطالب مالية مرتفعة من اللاعب وسجل إصابات أثار كثيراً من الشكوك داخل إدارة يوفنتوس.
لكن المشهد تغيّر الآن، حيث يسعى يوفنتوس لتدعيم خياراته الهجومية، ويبدو أنه يرى في كييزا الحل الأنسب لاستعادة الزخم الهجومي داخل مشروعه الفني الحالي.
وفي المقابل، تشير تقارير إلى أن ليفربول قد يكون منفتحاً على رحيل اللاعب، لكنه يفضّل البيع النهائي وليس الإعارة مع خيار الشراء، وبحسب تقارير هذا الأسبوع، فإن يوفنتوس يفكر في تقديم عرض بصيغة إعارة مع إلزام بالشراء، وقد تصل قيمة الصفقة إلى نحو 15 مليون يورو ما بين قيمة الإعارة والمبلغ النهائي.
ولتمويل هذه الخطوة، يحتاج يوفنتوس لإعادة ترتيب قائمته الحالية، حيث ذكرت تقارير أن النادي يخطط للتخلي عن الظهير البرتغالي جواو ماريو هذا الشهر، وسط اهتمام من كريستال بالاس وأندية برتغالية أخرى، كما يدرس النادي خيار إعارة اللاعب الشاب فاسيلييه أدزيتش، في صفقة قد تتضمن مقابلاً مادياً يمكن توجيهه لتمويل صفقة كييزا، وعلى صعيد آخر، ظهر اهتمام بالمدافع فيديريكو جاتي، إلا أن تقارير أكدت أن اللاعب يرغب في الاستمرار داخل «أليانز ستاديوم».

