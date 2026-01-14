ختام ناجح لبطولة التقاط الأوتاد بالوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت منافسات بطولة قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة لالتقاط الأوتاد، للفرق والفردي، بمشاركة 64 فارساً مع 16 فريقاً، من الإمارات، وقطر، وسلطنة عُمان، والسودان وباكستان.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق الزبارة القطري بصدارة الفرق، مسجلاً 334.5 نقطة، كما فاز الفارس غانم هداف القحطاني من نفس الفريق، بالمركز الأول في الفردي، برصيد 92 نقطة.

وعلى مستوى ترتيب المراكز في الفرق، ذهب المركز الثاني إلى فريق الوليد محرزاً 325.5 نقطة، وجاء ثالثاً فريق بوذيب 2، برصيد 303.5 نقطة، بينما حصد وصافة الفردي الفارس حذيفة نصير من فريق «راجا أبوظبي»، برصيد 90 نقطة، وجاء ثالثاً الفارس مالك المعمري من فريق بوذيب 2، برصيد 89 نقطة.

توّج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وأحمد السويدي، المدير التنفيذي للاتحاد، بحضور عدد من المسؤولين في الاتحاد والقرية.

وقال الريسي، إن رياضة التقاط الأوتاد تحظى باهتمام كبير من الاتحاد، ويتم وضع الخطط التطويرية للارتقاء بها، وتمكين المرأة من المشاركة في فعالياتها المختلفة، مشيداً بنجاح المنافسات التي تقام على مدار الموسم بكل من أبوظبي ودبي، والمشاركة الكبيرة للفرسان والفرق من داخل الدولة وخارجها.

كما أثنى على المنشآت المتطورة في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ودورها المحوري في دعم رياضات الفروسية، بأعلى المؤشرات العالمية، بقدرات كوادرها المؤهلة، والمحترفة، واستضافة أول بطولة لالتقاط الأوتاد.