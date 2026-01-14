جوارديولا يُعرب عن غضبه من تقنية «الفار»

لندن (د ب أ)

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن شعوره بالإحباط من عدم اتّساق قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، وذلك عقب فوز فريقه 2/ صفر على نيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ووضع مانشستر سيتي قدماً في النهائي، بعدما حسم مباراة ذهاب الدور قبل النهائي، حيث سجّل أنطوان سيمينيو هدفه الثاني في مباراتين متتاليتين، قبل أن يؤكد ريان شرقي الفوز بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة.

ومع ذلك، ألغى الحكم هدفاً للضيوف بشكل مثير للجدل في الشوط الثاني، عندما سجّل سيمينيو للمرة الثانية من ركلة ركنية، لكن مراجعة طويلة لتقنية حكم الفيديو المساعد اعتبرت أن إيرلينج هالاند كان في وضع تسلُّل ويعيق المدافع مالك ثياو.

وأعرب جوارديولا عن شعوره بالإحباط عقب المباراة، مشيراً إلى أن هناك أحداثاً في آخر مباراة لسيتي على ملعب سانت جيمس بارك في نوفمبر لم يتم الانتباه إليها. وبسؤاله عما إذا كان تلقّى أي تفسير بشأن القرار، أجاب جوارديولا: «هذا سؤال جيد». وأضاف: «أودُّ الآن أن أعرف لماذا في الدقيقة 60 من مباراة الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل، التي خسرناها 1 -2، وكان التعادل السلبي قائماً، عندما كانت هناك ركلة جزاء لفابيان شير على فيل فودن، لم يتم حتى النظر فيها».

وأضاف: «في الدقيقة 20، كانت هناك ركلة جزاء لا تُصدّق لصالح جيريمي دوكو بسبب لمسة يد، ولم يتدخل حتى حكم الفيديو المساعد (الفار)». وأكمل: «أربعة أشخاص لم يكونوا قادرين على اتخاذ القرار لأن الخط كان واضح، لا أعلم، لكن الهدف الثاني الذي سجّله نيوكاسل كان الخط مثالياً».

وأكمل: «لست مشكّكاً في ذلك خلال عشر سنوات. لم أقل شيئاً عندما خسرنا 1/ 2 هنا، ولم أقل شيئاً في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس، حيث كانت هناك بطاقة حمراء بعد 30 أو 40 دقيقة ضد دين هندرسون». وأكد: «حسناً، لا بأس، لكن حقيقة أننا لم نتحدث. أنا متأكد أن هوارد ويب المدير الفني لحكام المباريات المحترفين سيتصل بي غداً لأخذ توضيحات حول ذلك».