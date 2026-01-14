«دبي الدولي» يفتح باب التسجيل لمسابقات «اليوم البحري»

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن فتح باب التسجيل في فعالية «يوم دبي البحري»، والتي ينظمها النادي سنوياً للاحتفاء بالهوية البحرية لإمارة دبي، وتعزيز ثقافة الرياضات والأنشطة البحرية بين أفراد المجتمع، وإبراز دبي كوجهة شتوية بارزة عالمياً في هذا الوقت من العام.

واعتمد النادي إقامة الفعالية لمدة 3 أيام الفترة من الجمعة إلى الأحد 16 إلى 18 يناير الجاري، لتكون مهرجاناً رياضياً شاملاً في منطقة جبل علي بدبي، حيث تضم 5 مسابقات رئيسية، وهي الجولة الثانية لبطولة الإمارات للشراع الحديث، والجولة الأولى لبطولة الإمارات للتجديف الأولمبي الحديث، والجولة الأولى لسباق دبي للتجديف الواقف والكاياك، والجولة الأولى لمسابقة صيد الأسماك بقوارب الكاياك، والجولة الأولى لمسابقة دبي للألواح الطائرة «كايت سيرف».

وتبلغ قيمة الجوائز في المسابقات الخمس 231 ألف درهم، يتم توزيعها على الحاصلين على المراكز الأولى في كل مسابقة.

وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن يوم دبي البحري، يأتي في إطار حرص النادي على تطوير الرياضات البحرية باعتباره منصة تجمع بين التراث البحري والرياضات البحرية الحديثة، وقال: «ينظم النادي هذه الفعالية سنوياً في إطار الاستراتيجية التي تقوم على دعم المواهب، ونشر الوعي بالسلامة البحرية، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للرياضات البحرية، بالإضافة إلى دعم جهود الاستدامة والابتكار في القطاع البحري، وذلك من خلال إحياء التراث البحري الإماراتي وربطه بالجيل الجديد، وتشجيع ممارسة الرياضات البحرية بأسلوب آمن ومستدام، وتعزيز المشاركة المجتمعية والسياحية في الفعاليات البحرية.»

كما كشف المدير التنفيذي، عن إقامة عدد من الأنشطة المصاحبة، ومنها تدريب الجمهور على رياضة الشراع الحديث من خلال أكاديمية الفيكتوري،

وينظم النادي هذه الفعالية بالتعاون مع شركاء الحدث، اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ونادي دبي لزوارق الشاطئ «دوسك»، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي.