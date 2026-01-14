الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي الدولي» يفتح باب التسجيل لمسابقات «اليوم البحري»

«دبي الدولي» يفتح باب التسجيل لمسابقات «اليوم البحري»
14 يناير 2026 14:11

دبي (الاتحاد)
أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن فتح باب التسجيل في فعالية «يوم دبي البحري»، والتي ينظمها النادي سنوياً للاحتفاء بالهوية البحرية لإمارة دبي، وتعزيز ثقافة الرياضات والأنشطة البحرية بين أفراد المجتمع، وإبراز دبي كوجهة شتوية بارزة عالمياً في هذا الوقت من العام.
واعتمد النادي إقامة الفعالية لمدة 3 أيام الفترة من الجمعة إلى الأحد 16 إلى 18 يناير الجاري، لتكون مهرجاناً رياضياً شاملاً في منطقة جبل علي بدبي، حيث تضم 5 مسابقات رئيسية، وهي الجولة الثانية لبطولة الإمارات للشراع الحديث، والجولة الأولى لبطولة الإمارات للتجديف الأولمبي الحديث، والجولة الأولى لسباق دبي للتجديف الواقف والكاياك، والجولة الأولى لمسابقة صيد الأسماك بقوارب الكاياك، والجولة الأولى لمسابقة دبي للألواح الطائرة «كايت سيرف».
وتبلغ قيمة الجوائز في المسابقات الخمس 231 ألف درهم، يتم توزيعها على الحاصلين على المراكز الأولى في كل مسابقة.
وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن يوم دبي البحري، يأتي في إطار حرص النادي على تطوير الرياضات البحرية باعتباره منصة تجمع بين التراث البحري والرياضات البحرية الحديثة، وقال: «ينظم النادي هذه الفعالية سنوياً في إطار الاستراتيجية التي تقوم على دعم المواهب، ونشر الوعي بالسلامة البحرية، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للرياضات البحرية، بالإضافة إلى دعم جهود الاستدامة والابتكار في القطاع البحري، وذلك من خلال إحياء التراث البحري الإماراتي وربطه بالجيل الجديد، وتشجيع ممارسة الرياضات البحرية بأسلوب آمن ومستدام، وتعزيز المشاركة المجتمعية والسياحية في الفعاليات البحرية.»
كما كشف المدير التنفيذي، عن إقامة عدد من الأنشطة المصاحبة، ومنها تدريب الجمهور على رياضة الشراع الحديث من خلال أكاديمية الفيكتوري، 
وينظم النادي هذه الفعالية بالتعاون مع شركاء الحدث، اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ونادي دبي لزوارق الشاطئ «دوسك»، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي.

أخبار ذات صلة
«دبي البحري» يفتح باب التسجيل للجولة الثانية من «التجديف المحلي»
نادي دبي للرياضات البحرية
بطولة الإمارات للشراع الحديث
آخر الأخبار
«أبوظبي للاستدامة».. مشروع مشترك لتسريع إنشاء أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية
علوم الدار
«أبوظبي للاستدامة».. مشروع مشترك لتسريع إنشاء أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية
اليوم 21:13
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
الرياضة
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
اليوم 21:03
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
اليوم 20:38
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
علوم الدار
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
اليوم 20:09
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 20:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©