الإعارة تنقل الابن الأكبر لإبراهيموفيتش إلى أياكس

الإعارة تنقل الابن الأكبر لإبراهيموفيتش إلى أياكس
14 يناير 2026 14:16

أمستردام (أ ف ب)
انتقل ماكسيميليان إبراهيموفيتش، الابن الأكبر للسويدي الدولي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، إلى أياكس حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري الهولندي لكرة القدم، بالإعارة من ميلان الإيطالي، وفقاً لما أعلن النادي الأربعاء.
وقال أياكس في بيان إن ماكسيميليان (19 عاماً) الذي يشغل مركز المهاجم، انتقل بالإعارة لستة أشهر «حتى نهاية الموسم. الاتفاق يتضمّن خيار التعاقد بشكل نهائي».
ويلعب ماكسيميليان مع الفريق الرديف لميلان، حيث لعب والده مع الفريق الأول لفترتين (2010 إلى 2012 و2020 إلى 2023)، وذلك منذ عام 2022.
وقال مدير الكرة في النادي ماراين بويكر «سيحصل (ماكسيميليان) في البداية على معظم دقائق اللعب مع فريق أياكس تحت 23 عاماً، وسينتقل بانتظام بين فريق تحت 23 والفريق الأول خلال الموسم، لكي يعتاد المستوى الأعلى وإيقاع اللعب في أياكس».
بدوره، صرّح ماكسيميليان الذي يسير على خطى والده زلاتان، الفائز بلقب الدوري الهولندي مرتين مع أياكس في أولى تجاربه الاحترافية خارج السويد، قائلاً «أنا شخص ولاعب مستقل، وأريد أن أكتب قصتي الخاصة».
وأضاف: «من الجميل أن والدي لعب أيضاً لأياكس. أنا سعيد بأن أحصل هنا بدوري على فرصة مواصلة تطوّري (لكن) أنا هنا لأقوم بأموري الخاصة ومتحمّس جداً لذلك».
وأردف ماكسيميليان الذي يلعب شقيقه الأصغر فنسنت مع الفريق الرديف لميلان أيضاً «إبراهيموفيتش مجرد اسم. أنا ماكسيميليان. نحن مختلفان تماماً».
ويعاني الفريق الأول لأياكس هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثالث في الدوري بفارق 16 نقطة عن أيندهوفن المتصدر، كما فشل بتحقيق أكثر من ثلاث نقاط في دوري أبطال أوروبا بعد ست جولات.

نفق «النخبة» في سان سيرو الجديد.. تجربة فخامة «VIP»
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
ميلان
أياكس
إبراهيموفيتش
«أبوظبي للاستدامة».. مشروع مشترك لتسريع إنشاء أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية
اليوم 21:13
علوم الدار
«أبوظبي للاستدامة».. مشروع مشترك لتسريع إنشاء أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية
اليوم 21:13
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
اليوم 21:03
الرياضة
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
اليوم 21:03
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
اليوم 20:38
علوم الدار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
اليوم 20:38
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
اليوم 20:09
علوم الدار
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
اليوم 20:09
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 20:07
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 20:07
