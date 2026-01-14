الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
هيئة أبوظبي للتراث تشارك في مهرجان أبوظبي للفروسية

هيئة أبوظبي للتراث تشارك في مهرجان أبوظبي للفروسية
14 يناير 2026 15:09

 
أبوظبي (وام)
تشارك هيئة أبوظبي للتراث في مهرجان أبوظبي للفروسية، الذي تنظمه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتزامن مع النسخة الثالثة عشرة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، وذلك من 13 إلى 16 يناير 2026 في منتجع الفرسان الدولي في أبوظبي.
وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على إبراز الموروث الوطني وتعزيز حضوره في الفعاليات المجتمعية، مما يعكس رسالتها ودورها في حفظ التراث الإماراتي ونقله للأجيال القادمة بما ينسجم مع أهدافها في تعزيز الهوية الوطنية، كما تهدف إلى ترسيخ الوعي بالتراث المرتبط بالزي، وإبراز التراث الإماراتي بوصفه عنصراً حياً ومتجدّداً يسهم في تعزيز الانتماء الوطني ونقله للأجيال القادمة.
وتتضمن المشاركة عرضاً لنماذج «المحزم» أحد الأعمال الجلدية التقليدية ضمن برنامج «عز وذرى»، حيث يتم تعريف الزوّار بالمحزم، الذي يُعد من ضمن عناصر الزي الرجالي قديماً، وطريقة تصنيعه ومكوناته واستخداماته وتصاميمه المتنوعة وأنواع زينته ودلالاتها، وذلك بغرض تعريف زوّار المهرجان لاسيما من الأجيال الجديدة برمزية المحزم في التراث الإماراتي.

