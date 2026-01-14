الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إقبال كبير على المشاركة في «سايبر ران آند رايد»

إقبال كبير على المشاركة في «سايبر ران آند رايد»
14 يناير 2026 15:30

 
أبوظبي (الاتحاد)
تشهد فعالية «سايبر ران آند رايد» المجتمعية إقبالاً واسعاً من مختلف فئات المجتمع، قبل انطلاقها في أبوظبي يومي 17 و18 يناير الجاري في مؤشر يعكس الاهتمام المتزايد بالمبادرات التي تجمع بين الرياضة، ونمط الحياة الصحي، والتوعية بالأمن السيبراني.
وتعكس معدلات التسجيل المبدئية حماساً كبيراً للمشاركة في الحدث، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، برعاية مجلس الأمن السيبراني، ويهدف إلى تعزيز النشاط البدني، وترسيخ مفاهيم الوعي الرقمي في أجواء مجتمعية تفاعلية وآمنة.
ويُعزى هذا الإقبال اللافت إلى تنوّع خيارات المشاركة التي تلبي مختلف الأعمار والقدرات البدنية، حيث تتضمن الفعالية سباقات للجري يوم 17 يناير على كورنيش أبوظبي لمسافات متعددة، تشمل نصف الماراثون و10 كيلومترات و5 كيلومترات و2.5 كيلومتر، إضافة إلى جولات الدرّاجات الهوائية يوم 18 يناير انطلاقاً من أبوظبي كريكيت سبورتس هب، حيث تقام هذه الجولات بنظام غير خاضع للتوقيت الزمني، ما يفتح المجال أمام مشاركة مجتمعية أوسع.
وقال طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «إن الإقبال الكبير على التسجيل والمشاركة في فعالية سايبر ران آند رايد يعكس وعي المجتمع بأهمية تبنّي نمط حياة نشط وصحي، وحرصه على التفاعل مع المبادرات، التي تجمع بين الرياضة والتوعية، مؤكداً أن هذا الحدث يمثل نموذجاً متكاملاً للفعاليات المجتمعية الهادفة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مفاهيم الأمن الرقمي بأسلوب تفاعلي مبتكر.
تحظى فعالية سايبر ران آند رايد بدعمٍ واسع من نخبة من الشركاء، حيث تقام برعاية مجلس الأمن السيبراني، وبمشاركة اتصالات، وايمكرون كراعيين رئيسيين. كما تنضم علامة الساعة الشهيرة «تيسوت» كشريك التوقيت الرسمي للفعالية، في تأكيد على أعلى معايير الدقة والاحترافية، كما يشارك في دعم الحدث عدد من الشركاء الرسميين، وهم: مدينة برجيل الطبية، المسعود للسيارات، بيور هيلث، أليريا، المسعود للمعدات، مياه العين، ضمان، سي بي اكس، أوبن انوفيشن ايه آي، مور، وتدوير، في تجسيدٍ واضح للتكامل بين القطاعات المختلفة ودعم المبادرات التي تجمع بين الرياضة ونمط الحياة الصحي.

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل المخاطر الرقمية في 2026
بمشاركة 289 لاعباً.. 25 دولة ترسم مشهد «العين الدولية للجودو»


قرية متكاملة
تُقام الفعالية ضمن قرية متكاملة في مواقف نيشن تاورز على كورنيش أبوظبي على مدار 3 أيام 15 - 16 - 17 يناير، تضم أنشطة مجتمعية وتجارب تفاعلية، تجمع بين الترفيه والمعرفة التقنية، وتسهم في تعزيز التفاعل بين المشاركين، وترسيخ مفهوم الرياضة كوسيلة لبناء الوعي الصحي والرقمي في آنٍ واحد.

الماراثون
الأمن السيبراني
مجلس أبوظبي الرياضي
كورنيش أبوظبي
ركوب الدراجات
