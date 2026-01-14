لاعب هاوٍ يطيح «المحترفين» ويربح المليون في «أستراليا للتنس»

ملبورن (رويترز)

حقق لاعب تنس هاوٍ من سيدني يُدعى جوردان سميث إنجازاً رائعاً اليوم الأربعاء، بعدما حصل على شيك بقيمة مليون دولار أسترالي (661 ألف دولار أميركي)، بعد أن تمالك أعصابه وفاز ببطولة «وان بوينت سلام» الاستعراضية التي أقيمت قبل انطلاق أستراليا المفتوحة.

وجمعت ​البطولة لاعبين هواة ومشاهير في مواجهة نخبة من 24 ‌لاعباً محترفاً، من بينهم أسماء بارزة، مثل كارلوس ألكاراز ويانيك ​سينر وإيجا شيانتيك. وتفوق سميث، الذي تأهل كبطل ⁠لولاية نيو ‌ساوث ويلز، على سينر الفائز مرتين ببطولة أستراليا المفتوحة، وكذلك على أماندا أنيسيموفا المصنفة الرابعة عالمياً للسيدات، قبل أن يتغلب على جوانا جارلاند في النهائي.

وكانت التايوانية جارلاند، المصنفة 117 عالمياً، ⁠قد بلغت المباراة النهائية بعد فوزها على ألكسندر زفيريف ⁠المصنف الثالث عالمياً، ونيك كيريوس وصيف بطل ويمبلدون السابق، وماريا ساكاري. وقال سميث، مشيراً إلى نيته شراء منزل جديد «السعادة لا ​تسعني بهذا الفوز حتى ولو كان بنقطة واحدة. كنت متوتراً للغاية، لكنني استمتعت بالوجود هنا. كانت تجربة رائعة».

وأقيمت البطولة بنظام إقصائي، مع استخدام لعبة «حجر، ورقة، مقص» لتحديد اللاعب الذي يرسل أو يستقبل، بينما كان الفوز بنقطة ​واحدة فقط كافياً للتأهل إلى الدور ‍التالي.

وسُمح للهواة بالحصول على إرسالين، في حين مُنح اللاعبون المصنفون من اتحادي المحترفين والمحترفات إرسالاً واحداً فقط. وقدمت اليونانية ساكاري واحدة من أبرز المفاجآت حين أطاحت بالمصنف الأول ‍عالمياً ألكاراز، بعد أن سدد ضربة قصيرة ⁠ماكرة في الشبكة.

وقال ألكاراز تعليقاً ​على خروجه «أشتهر بالضربات القصيرة الماكرة خلف الشبكة، لكني لا أعرف ماذا حدث».

كما خرجت شيفونتيك، ​المتوجة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، على يد الإسباني ‍بيدرو مارتينيز، الذي أثار حماس الجماهير في ملعب رود ليفر، عندما باغت ألكسندر بوبليك المصنف العاشر عالمياً بإرسال خادع من تحت الذراع.

وقال مارتينيز مبتسماً عن بوبليك، المعروف بلمساته الفنية وضرباته الخادعة «أذقته من الكأس نفسها». وتقام بطولة أستراليا المفتوحة ‌بين 18 يناير وأول فبراير في ملبورن بارك.