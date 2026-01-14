جاتوزو يحضر قمة الوكرة والدحيل لمتابعة فيراتي

الدوحة (د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي أن جينارو جاتوزو، المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، سيحضر مباراة الدحيل والوكرة بالجولة الـ13 من الدوري القطري (دوري نجوم بنك الدوحة)، التي تقام غداً الخميس لمتابعة ماركو فيراتي.

وذكرت صحيفة «الشرق» القطرية أن جاتوزو سيخصّص حضوره لمراقبة أداء فيراتي، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها مع فريقه هذا الموسم، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن تحركات الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي قبل خوض مباراة الملحق الحاسمة في مشوار التأهل لمونديال العالم 2026.

ويتواجد الدخيل في المركز السابع برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف أمام الوكرة صاحب المركز الثامن.