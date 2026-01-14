الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
تأهل أستراليا والصين إلى دور الثمانية بكأس آسيا تحت 23 عاماً

تأهل أستراليا والصين إلى دور الثمانية بكأس آسيا تحت 23 عاماً
14 يناير 2026 18:24

الرياض(د ب أ)
تأهل منتخبا أستراليا والصين إلى دور الثمانية ببطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً، المقامة حالياً بالسعودية، وذلك بعد خوض مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.
وتغلب منتخب أستراليا على المنتخب العراقي 2 / 1 فيما تعادل المنتخب الصيني مع تايلاند سلبياً.
وتقدم المنتخب العراقي بهدف أحرزه أموري فيصل في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب الأسترالي بهدف سجله يايا دوكولي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، قبل أن يسجل ماتياس ماكاليستر هدف الفوز للمنتخب الأسترالي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وفي المباراة الثانية فشل منتخبا الصين وتايلاند في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.
وتصدر المنتخب الأسترالي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط للصين، ونقطتين لكل من العراق وتايلاند، حيث تأهلت أستراليا والصين إلى دور الثمانية.
وفي دور الثمانية يلتقي المنتخب الأسترالي مع منتخب كوريا الجنوبية، وصيف المجموعة الثالثة، في حين يلتقي المنتخب الصيني مع منتخب أوزبكستان، متصدر المجموعة الثالثة.

