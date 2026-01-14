الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فليك يتوقع مستقبلاً باهراً لـ«ألونسو»

فليك يتوقع مستقبلاً باهراً لـ«ألونسو»
14 يناير 2026 18:26

برشلونة(أ ف ب)
قال الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، إن تشابي ألونسو يملك مستقبلاً رائعاً في كرة القدم، على الرغم من قرار ريال مدريد بالتخلي عنه.
وجاء قرار الانفصال بعد أن تغلب برشلونة بقيادة فليك على ريال مدريد 3-2 في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في جدة يوم الأحد، لتكون آخر مباراة خاضها المدرب الباسكي على رأس النادي الملكي، على أن يخلفه ألفارو أربيلوا.
وقال فليك في مؤتمر صحفي قبيل مباراة فريقه أمام راسينج سانتاندر في دور الـ16 من كأس إسبانيا، المقررة الخميس: «علينا الاستمرار، وعلينا التفكير فيما يمكننا تحسينه، لكنه مدرب رائع ولديه مستقبل كبير أيضاً».
ولم تدم مسيرة ألونسو، الفائز بلقب الدوري الألماني مع باير ليفركوزن في عام 2024 دون التعرض لأي هزيمة، سوى ثمانية أشهر على رأس «الميرينجي»، غير أن فليك رأى بأن لاعب وسط ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني السابق سيلعب قريباً دوراً كبيراً.
وأوضح فليك قائلاً: «هذه كرة القدم وليس الأمر من شأني، لكن ما يمكنني قوله هو أن لدي علاقة جيدة جداً مع شابي».
وأضاف: «التقيت به في ليفركوزن عندما كنت مدرب المنتخب الألماني، وبقيت دائماً على تواصل معه. إنه مدرب رائع».
وتابع: «هذه كرة القدم، علينا قبول هذه الأمور. أتمنى له كل التوفيق وأعتقد أنه سيحصل على مشروع جديد كبير له ولفريقه».
على الجانب الآخر، أكد فليك أن الوافد الجديد، البرتغالي جواو كانسيلو، المنضم من الهلال السعودي على سبيل الإعارة، قد يشارك في اللقاء المرتقب ضمن مسابقة الكأس.
وقال مدرب «بلوجرانا» إنه يأمل في الاستفادة من القدرات الهجومية لكانسيلو خلال الفترة المتبقية من الموسم.
وأضاف فليك: «جواو لاعب كرة قدم رائع، يمتلك الكثير من الجودة في الهجوم، وهذا ما نحتاجه».
وتابع: «عندما يكون الخصم متكتلاً في مناطقه، علينا اختراق دفاعه، ونحتاج إلى الجودة، وهو خيار جيد لذلك».

