«طيران الإمارات» تحتفي بالجراند سلام بكسوة خاصة لطائرتها A380

14 يناير 2026 20:00

 
دبي (الاتحاد)
كشفت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم وأحد أبرز الداعمين لرياضة التنس على الساحة العالمية، عن كسوة خاصة ومميزة لطائرتها من طراز إيرباص A380، احتفاءً برعايتها لبطولات الجراند سلام الأربع، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم الرياضة وربط الجماهير حول العالم بشغف التنس.
وجاء التصميم الجديد مستوحى من هوية بطولات الجراند سلام، حيث جرى إبراز شعارات كل بطولة داخل إطار كرة تنس وبألوانها الرسمية، في لوحة فنية متناغمة تجمع بين الأزرق النابض لبطولة أستراليا المفتوحة، والأحمر الترابي لبطولة رولان غاروس، والأخضر والبنفسجي الأيقونيين لبطولة ويمبلدون، إضافة إلى الأصفر والأزرق اللافتين لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، بما يعكس خصوصية كل بطولة ومكانتها التاريخية.
ومن المنتظر أن تحلّق الطائرة ذات الكسوة الجديدة في أجواء عدد من المدن العالمية، من بينها هيوستن وساو باولو، لتصل برسالة «طيران الإمارات» وقيم رياضة التنس القائمة على الروح الرياضية والانضباط والمرونة إلى مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر أن تبقى هذه الكسوة ضمن أسطول الناقلة لمدة ست سنوات مقبلة، على أن تكون ملبورن أولى وجهاتها، تزامناً مع انطلاق أولى بطولات الجراند سلام للموسم.
وتعكس هذه المبادرة محفظة طيران الإمارات الواسعة من الشراكات الرياضية العالمية، والتي تشمل رعاية بطولات التنس الكبرى، إلى جانب حضورها البارز في رياضات متعددة، ما يعزز مكانتها علامة عالمية تجمع بين السفر والرياضة والتجارب الرفيعة المستوى.

