27 فريقاً ومنتخباً من 18 دولة في طواف الشارقة الدولي للدرّاجات



علي معالي (الشارقة)

أعلنت اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي تفاصيل النسخة الـ11، الذي يقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير الجاري، بمشاركة 162 درّاجاً يمثلون 27 فريقاً ومنتخباً من 18 دولة، بمسافته الإجمالية 503 كلم موزعة على خمس مراحل، وسوف يقام إلى جانبه سباقان محليان للمعاقين والشباب في المرحلة الثالثة منه، كما سيضم الحدث فعاليات مصاحبة وترفيهية.

تقدم الحضور في المؤتمر الصحفي الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالله سلطان الدح عضو مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة للطواف، ومنصور بو عصيبة رئيس اتحاد الدرّاجات، والدكتور أشرف محمد الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات ومحمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي واللواء «م» سيف الزري الشامسي القائد العام السابق لشرطة الشارقة والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف.

رحّب عبدالله سلطان الدح بوفود الفرق والمنتخبات المشاركة في الحدث الدولي الكبير، الذي يرتبط باسم الإمارة، مؤكداً الحرص على بذل أقصى الجهود لمواصلة التميّز التنظيمي ومواصلة الترويج السياحي لأهم وأبرز معالم الشارقة، مشيراً إلى استحداث مسارات جديدة في نسخة العام لتطوف بمعالم أخرى متنوعة تجمع بين التراث والحداثة.

ثم استعرض الدكتور ياسر عمر الدوخي تفاصيل الطواف، وأسماء الفرق والمنتخبات والفرق المشاركة وهي «الإمارات» جين زد، ترينجانو الماليزي، روجاي التايلاندي، إم بي إتش المجري، توسكانا الإيطالي، بلدية إسطنبول التركي، يونيفرس الهولندي، كينان الياباني- فاكتور السلوفيني - لي نينج ستار الصيني، والفريق الإقليمي هوت سافوا الفرنسي، أما الأندية فهي: من الدولة: الشارقة، خورفكان، شرطة دبي، أبوظبي للدرّاجات، شباب الأهلي، النصر، جديفا الإماراتي، إيرويكس الإماراتي بجانب قطر للمحترفين أوبيدوس البرتغالي، بالإضافة إلى منتخبات الإمارات، السعودية، العراق، البحرين، تونس، رواندا، والدول المشاركة هي الإمارات والسعودية، قطر، البحرين، العراق، فرنسا، هولندا، إيطاليا، سلوفينيا، البرتغال، المجر، تركيا، الصين، اليابان، ماليزيا، تايلاند، تونس، رواندا.

وقال ياسر عمر الدوخي: الطواف يقام على 5 مراحل، الأولى تنطلق 23 يناير، مسافتها 129.6 كلم، وتنطلق من جزيرة العلم وتنتهي في مزرعة القمح بمليحة، وتحمل المرحلة مسمى «الفخر والعطاء» والمرحلة الثانية 24 يناير، مسافتها 129.56 كلم، من أمام سوق الجبيل بالشارقة وتنتهي في سوق الجبيل بكلباء، وتحمل هذه المرحلة مسمى «الجبيل»، والمرحلة الثالثة، 25 يناير، مسافتها 9.81 كلم «ضد الساعة» وتبدأ وتنتهي في بلدة الحيرة، وسيسبقها صباحاً سباقان مصاحبان الأول لفئة المعاقين والثاني لفئة الشباب، لتوفير هامش من الاحتكاك الدولي لهاتين الفئتين من خلال معايشة أجواء الطواف، والمرحلة تحمل مسمى «الحيرة» إشارة لبلدة الحيرة القديمة الواقعة في الطرف الشمالي الغربي من الإمارة.

أما المرحلة الرابعة فتقام 26 يناير، مسافتها 133.00 كلم، وتنطلق من جزيرة دبا الحصن وتنتهي في استراحة السحب بخورفكان، وحملت مسمى «الشرقية»، للإشارة إلى انتمائها الجغرافي على الساحل الشرقي للإمارة، والمرحلة الخامسة والأخيرة 27 يناير، مسافتها 100.99 كلم، وتنطلق من أمام نادي الشارقة للصقارين، وتنتهي عند مسجد الشارقة الكبير، وتحمل مسمى «التراث والحضارة» في إشارة إلى الإرث التراثي المتمثل في رياضة الصيد بالصقور، من خلال نادي الشارقة الصقارين، وإلى الحضارة الإسلامية التي يجسّدها مسجد الشارقة الكبير بطرازه المعماري الفريد.