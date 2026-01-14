الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

منتخب السلة على الكراسي المتحركة يشارك في دورة غرب آسيا

منتخب السلة على الكراسي المتحركة يشارك في دورة غرب آسيا
14 يناير 2026 21:28


الشارقة (وام)
أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية مشاركة منتخب السلة على الكراسي المتحركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة، المقررة إقامتها في سلطنة عُمان في الفترة من 1 إلى 8 فبراير المقبل، ويخوض المنتخب المنافسات بصفته حامل لقب النسخة الماضية التي استضافها نادي الثقة للمعاقين في الشارقة في فبراير 2024.
وفي إطار الاستعداد للمشاركة، انطلق معسكر المنتخب في نادي الثقة للمعاقين لمدة 3 أيام، ضمن برنامج الإعداد الفني والبدني للبطولة.
وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن اللجنة تسخر جميع إمكاناتها لدعم المنتخبات الوطنية، وتوفير البيئة المثالية للاعبين من أجل تحقيق أفضل إعداد ممكن، مشيراً إلى أهمية هذه المعسكرات في رفع الجاهزية، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق.
وأعرب المهيري، عن ثقته بقدرات لاعبي منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة، متمنياً لهم التوفيق في تمثيل الدولة في إطار سعي المنتخب للحفاظ على اللقب الذي تُوِّج به في النسخة الماضية.

اللجنة البارالمبية الإماراتية
بطولة الخليج لكرة السلة على الكراسي المتحركة
سلة الكراسي المتحركة
منتخب السلة
