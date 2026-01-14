الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
جامعة العين تنظم بطولتي التميز الرياضي والثقافي لطلبة المدارس

جامعة العين تنظم بطولتي التميز الرياضي والثقافي لطلبة المدارس
14 يناير 2026 21:45


أبوظبي (وام)
تنظم جامعة العين بطولتي التميز الرياضي والتميز الثقافي لطلبة المدارس، في مقريها بمدينة العين والعاصمة أبوظبي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم الأنشطة التربوية اللامنهجية، وتعزيز المهارات الرياضية والثقافية لدى الطلبة، بما ينسجم مع توجهات الدولة لتمكين الشباب وبناء جيل متوازن معرفياً وبدنياً.
تشهد البطولتان اللتان تتواصل منافساتهما حالياً مشاركة واسعة لأكثر من 30 مدرسة في كل بطولة، بما يعكس الاهتمامَ المتزايدَ بالأنشطة اللامنهجية باعتبارها أحدَ الروافد الداعمة للعملية التعليمية، ودورها في تنمية مهارات الطلبة، وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي، وترسيخ روح المبادرة والتفكير النقدي، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية.
وتنظم الجامعة بطولة التميز الرياضي في موسمها الثاني بمقرها في مدينة العين وتهدف إلى توفير بيئة تنافسية منظمة تسهم في تطوير المهارات البدنية لدى الطلبة، وتعزيز مفاهيم الروح الرياضية والالتزام، وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية تحقق التوازن بين التحصيل العلمي والصحة الجسدية والنفسية.
في حين تستضيف الجامعة في مقرها بالعاصمة أبوظبي بطولة التميز الثقافي في موسمها الثامن، التي تركز على تنمية القدرات الفكرية والمعرفية للطلبة، من خلال منافسات ثقافية تعزز مهارات التفكير والحوار والعمل الذهني الجماعي، وتسهم في توسيع آفاقهم المعرفية، وترسيخ الهوية الثقافية، وتشجيع الإبداع ضمن إطار تربوي منظم.
وتتواصل فعاليات البطولتين حتى نهاية شهر يناير الجاري، وسط تفاعل لافت من الطلبة والمدارس المشاركة، في تجربةٍ تعليميةٍ تعكس دورَ الجامعات في دعم المسار التربوي الشامل، وربط التعليم النظري بالتطبيق العملي، بما ينسجم مع سياسات الدولة في الاستثمار في الإنسان، وتعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمعٍ قائمٍ على المعرفة والتنمية المستدامة.

