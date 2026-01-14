الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

البطائح يتفوق على الشارقة بهدفي أناتولي وبيليه في دوري أدنوك

البطائح يتفوق على الشارقة بهدفي أناتولي وبيليه في دوري أدنوك

14 يناير 2026 22:04
14 يناير 2026 22:04

 
علي معالي (الشارقة)
فاز فريق البطائح على الشارقة في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما على استاد الشارقة، ليرفع البطائح رصيده إلى 9 نقاط ويصعد في الترتيب إلى المركز الـ 13، فيما توقف رصيد الشارقة عند 11 نقطة في المركز العاشر.
سجل هدفي البطائح أناتولي ومحمد جمعة بيليه في الدقيقتين 46 و61، ليحقق «الراقي» مفاجأة من العيار الثقيل، ورغم استحواذ الشارقة على النسبة الأكبر في المباراة، لكن ذلك لم يشفع له، حيث استطاع البطائح تحقيق ما يريده من المباراة بانتصار مهم للغاية، سيطر الشارقة على 73% من اللقاء، مقابل 27% للبطائح.
خلال الشوط الأول، نجح البطائح في تنفيذ هدفه بالمحافظة على نظافة شباكه بعد أن لعب بأسلوب دفاعي مُحكم، معتمداً على الهجمات المرتدة.
ومع مطلع الشوط الثاني، أشعل اناتولي مهاجم البطائح، أجواء اللقاء عندما وضع فريقه في المقدمة بالهدف الأول، من هجمة سريعة، ثم الهدف الثاني سجله محمد جمعة «بيليه» من هجمة مرتدة في الدقيقة 61.

