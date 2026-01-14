«اركض في ياس».. تجربة لا تُنسى على مضمار الفورمولا- 1

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت حلبة مرسى ياس، آلاف العدّائين من مختلف الأعمار والقدرات في النسخة الافتتاحية من سباق اركض في ياس 2026، التي تصدّرها مو فرح، البطل الحائز أربع ميداليات ذهبية أولمبية. أُقيم الحدث الذي نظمته «إثارة» بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، حيث شهد حضور أكثر من 4200 مشارك من العائلات والأصدقاء وأفراد المجتمع المحلي، الذين شاركوا بالمشي أو الجري على مضمار الفورمولا 1 الشهير.

وانضم العداء الأولمبي مو فرح إلى المشاركين في سباق جولة ياس لمسافة 5.3 كيلومتر، ليمنح المشاركين تجربة لا تُنسى على المضمار، كما شاركت العدّاءة الإماراتية مريم الفارسي، التي مثّلت الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبالإضافة إلى التعريف بأهمية اتباع نمط حياة صحي وتعزيز التلاحم المجتمعي من خلال النشاط البدني، كان التضامن والدمج محوراً أساسياً في الحدث، حيث شارك 35 شخصاً من أصحاب الهمم في الفعالية.

ضمّت قائمة الفائزين في كل فئة، كلاً من: نويل شيروتو (فئة السيدات)، وأبو سليم مايانجا (فئة الرجال)، في سباق ياس 10 كيلومترات، أما في سباق ياس للأطفال لمسافة 2 كيلومتر، فقد فاز ميكا مانفيلد ولوك ويلبورن، في حين تصدّر فيبي بايون وبرادلي جيمس رايشلت سباق الأطفال لمسافة كيلومتر واحد، وفازت بدرية طلال بلقب سباق جولة ياس.

أُقيمت فعالية «اركض في ياس» تزامناً مع عام الأسرة في دولة الإمارات، حيث أسهمت في تعزيز الروابط الأسرية وجمع أفراد المجتمع المحلي في أجواء رياضية واجتماعية إيجابية.

وفي تعليق له، قال الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «إن رؤية العائلات والأصدقاء والعدّائين الجُدد، الذين يشاركون للمرة الأولى على حلبة مرسى ياس، تُذكّرنا جميعاً بأن الصحة تُبنى من خلال اللحظات المشتركة. وفي عام الأسرة 2026، تُجسّد هذه المبادرات، مثل اركض في ياس، استراتيجيتنا للصحة العامة على أرض الواقع، من خلال التأكيد على أهمية اعتماد أسلوب حياة صحي وجعله جزءاً من الحياة اليومية، ودعم النشاط البدني، وتعزيز الترابط الاجتماعي، وترسيخ مفهوم الوقاية ضمن الروتين اليومي، لتكون أبوظبي أكثر صحة ونشاطاً».

بدوره، قال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة: «يشكّل تنظيم فعالية اركض في ياس إضافة نوعية ومحطة جديدة ضمن برنامجنا المجتمعي في حلبة مرسى ياس، وكان من الرائع مشاهدة آلاف الأشخاص من المجتمع المحلي في دولة الإمارات وهم يأتون في الصباح لممارسة النشاط البدني على مضمار الفورمولا- 1». وأضاف: «لا يقتصر الحدث على أنه تأكيد للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في سبيل تعزيز نمط حياة صحي للجميع فقط، وإنما يوفّر أيضاً منصة ملهمة تشجع أعداداً أكبر من أفراد المجتمع على المشاركة في أنشطة بدنية يمكنهم الاستمتاع بها مع عائلاتهم وأصدقائهم».

وشهد الحدث تنظيم فئات متنوعة، شملت سباق ياس 10 كيلومترات، وسباق ياس للتتابع للعائلات (حيث شارك ثلاثة أفراد ضمن فريق واحد)، إضافة إلى سباقات ياس للأطفال التي تضمنت سباقين لمسافة كيلومتر واحد و2 كيلومتر.