اتحاد الكرة يُنظم ورشة تطويرية للمدربين وحراس المرمى

دبي (الاتحاد)

نظّم اتحاد الكرة، ورشة عمل متخصّصة لحراس المرمى في نادي الإمارات بإمارة رأس الخيمة، ضمن باكورة برنامج التعليم المستمر، الذي أطلقه الاتحاد، والهادف إلى رفع كفاءة المدربين وحراس المرمى في الأندية، عبر اعتماد أحدث المناهج التدريبية والتطبيقات العملية، التي تسهم في تنمية الجوانب البدنية والفنية وتعزيز الخبرات الميدانية.

وتولى الإشراف على الورشة وتقديم المحاضرات النظرية والتطبيقية، كل من: جمال الحساني، المحاضر المعتمد من الاتحاد الآسيوي، مدير إدارة التعليم في اتحاد الكرة، إلى جانب يوسف الزعابي، المحاضر المعتمد من الاتحاد الآسيوي، مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور النظرية والفنية المتخصّصة، من بينها مهام حارس المرمى خلال مجريات اللعب، وآليات التمركز والتحركات الصحيحة في مختلف المواقف داخل منطقة الجزاء، بالإضافة إلى استعراض أحدث الأساليب التدريبية المتبعة في إعداد حراس المرمى، بما يسهم في تطوير أداء المدربين ورفع المستوى الفني والبدني للحراس.

وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً بين المحاضر والمشاركين، الأمر الذي ساعد على تبادل الخبرات بصورة فعّالة، وأسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من ورشة العمل، التي تأتي ضمن جهود اتحاد الكرة المستمرة لتطوير الكوادر الفنية في أحد أهم المراكز المحورية داخل الفريق.