الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد الكرة يُنظم ورشة تطويرية للمدربين وحراس المرمى

مشاركون في الورشة (من المصدر)
15 يناير 2026 01:19

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«المنتخبات» تناقش خطة تحضير «الأبيض» لكأس آسيا 2027

نظّم اتحاد الكرة، ورشة عمل متخصّصة لحراس المرمى في نادي الإمارات بإمارة رأس الخيمة، ضمن باكورة برنامج التعليم المستمر، الذي أطلقه الاتحاد، والهادف إلى رفع كفاءة المدربين وحراس المرمى في الأندية، عبر اعتماد أحدث المناهج التدريبية والتطبيقات العملية، التي تسهم في تنمية الجوانب البدنية والفنية وتعزيز الخبرات الميدانية.
وتولى الإشراف على الورشة وتقديم المحاضرات النظرية والتطبيقية، كل من: جمال الحساني، المحاضر المعتمد من الاتحاد الآسيوي، مدير إدارة التعليم في اتحاد الكرة، إلى جانب يوسف الزعابي، المحاضر المعتمد من الاتحاد الآسيوي، مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور النظرية والفنية المتخصّصة، من بينها مهام حارس المرمى خلال مجريات اللعب، وآليات التمركز والتحركات الصحيحة في مختلف المواقف داخل منطقة الجزاء، بالإضافة إلى استعراض أحدث الأساليب التدريبية المتبعة في إعداد حراس المرمى، بما يسهم في تطوير أداء المدربين ورفع المستوى الفني والبدني للحراس.
وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً بين المحاضر والمشاركين، الأمر الذي ساعد على تبادل الخبرات بصورة فعّالة، وأسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من ورشة العمل، التي تأتي ضمن جهود اتحاد الكرة المستمرة لتطوير الكوادر الفنية في أحد أهم المراكز المحورية داخل الفريق.

اتحاد الكرة
حراس المرمى
نادي الإمارات
آخر الأخبار
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
الرياضة
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
اليوم 21:03
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
اليوم 20:38
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
علوم الدار
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
اليوم 20:09
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 20:07
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
علوم الدار
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
اليوم 20:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©