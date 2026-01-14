الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«معزّم» يهدي هجن الرئاسة شداد الزمول في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

محمد بن مكتوم يكرم هجن الرئاسة بشداد الزمول (من المصدر)
15 يناير 2026 01:19

علي معالي (دبي)

شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، ختام منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، التي أقيمت على ميدان المرموم على مدار أربعة أيام، وتنافست خلاله هجن المؤسسات الكبرى على رموز اللقايا، والإيذاع، والثنايا، والحول والزمول.

وجاءت المنافسات الختامية من خلال شوطي الرموز الرئيسيين المخصصين لسيف ولي العهد للحول المفتوح، وشداد ولي العهد للزمول المفتوح، واللذين شهدا مشاركة الشعارات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وفازت «عالية» لهجن الشيحانية، بقيادة المضمر سالم فاران المري، بسيف ولي العهد للحول المفتوح وقطعت المسافة في زمن بلغ 12:15:3 دقيقة، فيما تمكن «معزّم» لهجن الرئاسة، بإشراف المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، من نيل لقب شداد ولي العهد للزمول المفتوح بعد أداء قوي، خاصة في الأمتار الأخيرة وتحقيقه لتوقيت بلغ 12:23:3 دقيقة.
وحققت «الشاهينية» لهجن العاصفة بقيادة غيّاث الهلالي صدارة الشوط الأول للحول، مسجلة توقيتاً بلغ 12:34:3 دقيقة، وظفر «أدهم» لهجن الشيحانية بقيادة فاران المري بثاني الأشواط للزمول بزمن قدره 12:50:0 دقيقة، وحسمت «دوي» لهجن الشيحانية بقيادة جارالله محمد طالب عقيل نتيجة الشوط الثالث للحول، بعد أن أنهت السباق بتوقيت 12:33:9 دقيقة، واختتم «الغوج» لهجن الشيحانية بقيادة سالم فاران المري أشواط العمالقة بنيله ناموس الزمول، مسجلاً زمناً قدره 12:57:8 دقيقة.
وفي الفترة الصباحية حسمت «الشاهينية» لهجن العاصفة بقيادة غيّاث الهلالي الشوط الأول للحول، مسجلة توقيتاً بلغ 12:38:0 دقيقة، وذهبت صدارة الشوط الثاني للزمول إلى «غزيلان» لهجن الشيحانية بقيادة فاران محمد قريع المري بزمن قدره 12:53:0 دقيقة.
وأضافت «غيم» بقيادة محمد خالد عبدالله العطية، الفوز الثاني لهجن الشحانية، وذلك في الشوط الثالث للحول بتوقيت بلغ 12:46:8 دقيقة، وفي الشوط الرابع المخصص للحول فازت «لمحة» للشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان بقيادة الصادق فضل الأمين مسجلة 12:43:0 دقيقة.
واقتنصت «ترف» لهجن الشيحانية بقيادة سالم فاران المري أفضل توقيت في منافسات الصباح، بعد أن تصدرت الشوط السادس للحول بزمن بلغ 12:33:8 دقيقة.

هجن الرئاسة
دبي
مهرجان ولي عهد دبي للهجن
محمد بن مكتوم بن راشد
نادي دبي لسباقات الهجن
ميدان المرموم
