مصائب الريال لا تتوقف.. ألباسيتي يطيح «الملكي» خارج الكأس

البسيط (رويترز)

سجل البديل جيفتي بيتانكور هدفين ليقود فريق ألباسيتي، الذي يلعب في الدرجة الثانية، إلى فوز مثير بنتيجة 3-2 على العملاق ريال مدريد، مما أدى إلى خروج ريال من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في دور 16 في أول مباراة يتولى فيها ألفارو أربيلوا.

في ليلة سادها الضباب على استاد كارلوس بيلمونتي، صنع الجمهور المتحمس الذي بلغ 17 ألف ​متفرج أجواء قوية للغاية، حيث فاجأ ألباسيتي منافسه صاحب السمعة الأوروبية الكبيرة، والذي أقال مدربه تشابي ألونسو في وقت ‌سابق من الأسبوع الحالي.

واختار أربيلوا، مدافع ريال مدريد السابق الذي تولى زمام الأمور في أعقاب إقالة ​ألونسو، فريقاً من اللاعبين الاحتياطيين إلى حد كبير، والذين كافحوا لفرض أنفسهم على ⁠المنافس المتواضع، في ‌حين أن ضعف الرؤية حجب أجزاء كبيرة من الملعب بسبب الضباب الكثيف، مما زاد من الإثارة.

وكان كيليان مبابي وجود بلينجهام ورودريجو من بين الغائبين، إلى جانب تيبو كورتوا وأوريليان تشواميني.

وقام أربيلوا بتصعيد الظهير الأيمن ديفيد خيمينيز ولاعب الوسط خورخي سيستيرو من فريق الرديف بالنادي، بينما أشرك فينيسيوس جونيور كنقطة ارتكاز للهجوم.

إلا أن الأمسية شابتها بعض المشكلات قبل ⁠انطلاق المباراة، حيث قام مشجعون خارج الملعب بتوجيه هتافات عنصرية ضد فينيسيوس.

وبمجرد أن بدأت المباراة، ⁠تعرض اللاعب البرازيلي لصيحات الاستهجان طوال الوقت، وكافح للتأثير على مجريات اللعب، حيث قام فريق ألباسيتي بمراقبته بلاعبين اثنين وثلاثة في بعض الأحيان على الجناح الأيسر.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 42 بعد فترة من الضغط. ونفذ خوسيه لازو ركلة ركنية ​خطيرة وصلت إلى خافيير بيار عند القائم القريب، فارتقى المدافع عالياً ليحول الكرة برأسه إلى شباك الحارس البديل لريال مدريد أندري لونين، مُشعلاً حماس الجماهير.

لكن فرحتهم لم تدم طويلاً، حيث رد ريال مدريد قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عندما حصل فينيسيوس جونيور المندفع على ركلة ركنية، والتي نفذها أردا جولر داخل منطقة الست ياردات.

وتصدى راؤول ليزواين حارس مرمى ألباسيتي ببراعة لضربة الرأس الأولى من دين هاوسن، لكن فرانكو ماستانتونو انقض ​على الكرة المرتدة وسددها بقوة في المرمى ليعادل النتيجة.

بعد الاستراحة، سيطر ريال مدريد على الكرة لكنه عانى في اختراق دفاع ألباسيتي المنظم المكون من خمسة لاعبين.

وظل الفريق المضيف يشكل تهديداً مستمراً في الهجمات المرتدة، وأضاع جونزالو جارسيا لاعب ريال مدريد فرصة ذهبية في الدقيقة 70، حيث لعب الكرة برأسه بعيداً عن المرمى من مسافة قريبة.

واستعاد ‍ألباسيتي التقدم في الدقيقة 82، بعد أن أجبرت تسديدة البديل أجوس ميدينا من على ⁠حافة منطقة الجزاء الحارس لونين على القيام بإنقاذ رائع.

ومن الركنية الناتجة، ​فشل دفاع ريال مدريد في إبعاد الكرة عن مرماه مما سمح لبيتانكور غير المراقب بتسجيل هدف بتسديدة قوية عند القائم البعيد.

واعتقد ريال مدريد أنه أنقذ المباراة في الوقت بدل ​الضائع، عندما ارتقى جونزالو جارسيا ليقابل تمريرة عرضية من جولر، مسجلاً هدفاً بضربة رأس رائعة سكنت شباك الحارس ‍ليزواين لتصبح النتيجة 2-2.

ولكن مع ضغط الضيوف بحثاً عن هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، فإنهم باتوا منكشفين دفاعياً.

وبعد أربع دقائق من الوقت بدل الضائع، انطلق بيتانكور في هجمة مرتدة.

وتصدى داني كارباخال لمحاولته الأولى، لكن المهاجم حافظ على هدوئه واستحوذ على الكرة المرتدة، وأطلق تسديدة رائعة بقدمه اليمنى في الزاوية العليا للمرمى ليحقق فوزاً مفاجئاً لأصحاب الأرض.

وقال كاربخال قائد ريال مدريد للصحفيين "وصلنا إلى الحضيض، وتم إقصاؤنا على يد فريق من الدرجة ‌الثانية.

"عليك أن تتقبل الخسارة، وهذا ما يجب علينا فعله الآن.

نحن كلاعبين مسؤولون في نهاية المطاف. ليس لدي الكثير لأقوله أكثر من ذلك".