مدرب نيجيريا: أشعر بخيبة أمل لضياع الحلم في الأمتار الأخيرة

الرباط(د ب أ)

أقر الفرنسي المالي إريك شيلي، مدرب المنتخب النيجيري، بصعوبة الخروج من نصف نهائي كأس أمم أفريقيا أمام المغرب بضربات الترجيح، معتبراً أن فريقه افتقد لعدد من التفاصيل الحاسمة رغم القتال على جميع الكرات طوال اللقاء.

وقال شيلي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن لاعبيه بدأوا المواجهة بضغط عال خلال العشرين دقيقة الأولى، غير أن الفريق فقد الإيقاع تدريجياً وترك مساحات سمحت للمغرب بالعودة في المباراة، مضيفاً أن فقدان الكرة وتراجع النسق البدني جعلا الاستمرار بنفس الوتيرة أمراً في غاية الصعوبة. وأكد مدرب نيجيريا أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب الإقصاء، خاصة وأن فريقه تدرب كثيراً على ضربات الترجيح، قبل أن يستدرك قائلاً: "هذه هي كرة القدم وعلينا أن نتقبل الأمر"، مشدداً في الوقت نفسه على فخره بما قدمه اللاعبون على المستوى الذهني والبدني والفني. وبخصوص مستقبله على رأس الجهاز الفني، أوضح شيلي أنه لا يملك أي معطيات في الوقت الراهن، وأنه سيتم تحليل المباراة والحصيلة العامة للبطولة قبل اتخاذ أي قرار، مذكراً بأن منتخب نيجيريا لا يزال معنياً بمباراة الترتيب أمام مصر، وأن المنافسة لم تنته بعد. وأضاف: "ربما نحن أفضل فريق في هذه البطولة، لكن بعد ثلاثة أيام قد يقرر الرئيس الإبقاء علي أو لا، هناك عدة أمور يجب مناقشتها".

وتوقف شيلي عند لحظة العناق مع المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي عقب نهاية المباراة، قائلاً إن مدرب المغرب "أخ كبير"، وإنه هنأه على العمل الذي يقوم به وعلى استحقاقه للفوز، مشدداً على ضرورة احترام المنافس وطي الصفحة ومواصلة العمل. كما عبر مدرب نيجيريا عن إعجابه الكبير بالتنظيم والبنية التحتية في المغرب لا سيما في فاس حيث ظل معظم الوقت، مؤكداً أن المغرب "جاهز تماماً لاحتضان كأس العالم 2030"، ومهنئاً المملكة على نجاحها التنظيمي في هذه النسخة من كأس أفريقيا. وأعرب شيلي أيضاً عن سعادته بتواجد أربعة مدربين أفارقة في المربع الذهبي، معتبراً ذلك مصدر فخر له، ومهنئاً كلا من الركراكي ومدرب السنغال، ومؤكداً أن الكفاءة يجب أن تكون معيار الفرص بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، مستحضراً مساره الشخصي بقوله: "أنا ابن أب فرنسي وأم مالية، ولدت في كوت ديفوار وأدرب نيجيريا". وختم مدرب النسور الخضراء المحلقة حديثه بالتأكيد على أنه كان يأمل العودة إلى أبوجا حاملاً اللقب القاري، معبراً عن إحباطه من ضياع هذا الرهان في الأمتار الأخيرة، واعتبر أن حظه العاثر وضعه للمرة الثانية أمام منتخب البلد المنظم.