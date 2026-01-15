بند مثير يمنع ألونسو من انتقاد لاعبي الريال.. وليفربول المغامرة المحتملة

معتز الشامي (أبوظبي)

لم يعد تشابي ألونسو مدربا لريال مدريد، حيث أصبح المدرب الإسباني جزءًا من الماضي في النادي، وقد رحل بهدوء، ونشر رسالة وداع مقتضبة على موقع "إنستجرام"، والباقي، كما يقال، تاريخ، وكانت علاقة ألونسو المتوترة مع اللاعبين السبب الرئيسي لإقالته من تدريب المرينجي. كان القرار بالتراضي، وهو يفكر بالفعل في بدء فصل جديد في مسيرته التدريبية، وهناك داخل النادي يثقون بأنه سيحقق نجاحاً في مشاريعه المستقبلية، ومع ذلك، لم يجد نفسه منسجماً مع أجواء قلعة سانتياجو برنابيو.

وبحسب موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني، يتضمن عقد ألونسو بنداً يمنعه من الإدلاء بتصريحات معينة حول لاعبي ريال مدريد. ولهذا السبب، لن يدلي المدرب الباسكي بأي تصريحات علنية أو ينتقد أياً من لاعبيه.

ومع ذلك، لم تكن لدي ألونسو أي نية للقيام بذلك. في الواقع، هو ممتن لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز على الفرصة التي منحه إياها لتدريب النادي الملكي، وهي تجربة لن ينساها أبداً، ولا شك أنه تعلم من بعض الأخطاء التي ربما ارتكبها خلال هذه الأشهر.

ولم يكن تعيين ألونسو مدرباً لريال مدريد رخيصاً، حيث دفع ريال مدريد ما بين 12 و15 مليون يورو إلى باير ليفركوزن لفسخ عقده، إضافة إلى الموافقة على منحه راتب يتراوح بين 7 و9 ملايين يورو سنوياً.

و كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مكافأة نهاية الخدمة التي سيحصل عليها تشابي ألونسو، وكما جرت العادة في ريال مدريد، سيتقاضى ألونسو راتبه عن الفترة المتبقية من الموسم الحالي فقط. وهذا الأمر ليس بجديد، بل هو شرط مطبق على مدربين آخرين غادروا النادي قبل انتهاء عقودهم، وهو منصوص عليه في العقد.

وسيكون من المثير للاهتمام متابعة مغامرات ألونسو القادمة، حيث تشير العديد من التقارير الصحفية إلى ارتباطه بنادي ليفربول. كان الريدز مهتماً به قبل وصوله إلى ريال مدريد، كما أن وضع المدرب أرني سلوت في أنفيلد ليس على ما يرام. لهذه الأسباب، ليس من المستبعد أن ينتهي به المطاف في النادي الإنجليزي.