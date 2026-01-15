رحماني يكثف الاستعداد لمواجهة وليامز في «الطريق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

تتجه أنظار عشاق الفنون القتالية المختلطة إلى دولة الإمارات، التي تستعد لاحتضان بطولة «الطريق إلى دبي» يوم 7 فبراير المقبل، في كوكاكولا أرينا، بتنظيم رابطة المقاتلين المحترفين، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في حدث يعكس المكانة العالمية التي باتت تحتلها الإمارات على خريطة الرياضات القتالية.

وفي هذه البطولة، يخوض المقاتل بويا رحماني، المقيم في الدولة، نزالاً مهماً في فئة الوزن الثقيل أمام المقاتل الأميركي كارل وليامز، في مواجهة يراها محطة أساسية ضمن رحلته نحو تحقيق حلمه الأكبر.

رحماني، الذي يدخل النزال بثقة وهدوء، يؤكد أن تحضيراته سارت كما خُطط لها، وأن جاهزيته لا تختلف من مواجهة إلى أخرى، انطلاقاً من قناعته بأن كل نزال يحمل الأهمية نفسها، ويقول إن التفاني والإخلاص والمثابرة كانت دائماً عنوان عمله داخل المعسكرات، وإن احترامه لكل خصم لا يلغي تركيزه على الهدف النهائي، بل يعززه، إذ يرى في كل مواجهة خطوة تقربه أكثر من نزال الحزام الذي يسعى إليه.

ومع اقتراب موعد النزال، يوضح رحماني أن فريقه وضع خطة واضحة للمواجهة المرتقبة، وأن العمل مستمر من أجل تحقيق الفوز يوم 7 فبراير، مشيراً إلى أن خبرته في البطولات الكبرى منحته القدرة على التعامل مع الضغوط بثبات، وأنه يرى مستقبلاً واعداً له ضمن رابطة المقاتلين المحترفين.

وعند حديثه عن مسيرته الرياضية، يعود رحماني إلى بداياته، مؤكداً أن شغفه الحقيقي وجده في رياضة الفنون القتالية المختلطة، رغم نجاحه السابق في رياضات أخرى مثل المصارعة والجوجيتسو، ويقول إن هذا الشغف هو ما منحه الدافع للاستمرار والتطور، وجعل هذه الرياضة جزءًا أساسياً من حياته اليومية.

ويستحضر رحماني إحدى أبرز محطات مسيرته خلال العام الماضي، حين تمكن من تحقيق فوز مهم في أحد نزالات رابطة المقاتلين المحترفين بعد عودته من الإصابة، معتبراً ذلك الانتصار لحظة مفصلية أكدت قدرته على تجاوز التحديات والعودة أقوى، خاصة مع تتويجه بجائزة أفضل أداء، وهو ما منحه دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المشوار.

وتشهد بطولة «الطريق إلى دبي» مجموعة من النزالات القوية، يتقدمها الحدث الرئيسي الذي يجمع بطل الوزن الخفيف عثمان نورمحمدوف في مواجهة البريطاني ألفي ديفيس، في ليلة ينتظرها عشاق الفنون القتالية المختلطة داخل الدولة وخارجها.