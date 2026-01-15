500 مليون طلب لتذاكر مونديال 2026.. وكولومبيا والبرتغال في القمة

زيوريخ (رويترز)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تلقيه أكثر من 500 مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026، خلال فترة تقديم الطلبات التي استمرت 33 يوماً وانتهت يوم 13 يناير الجاري، ​واصفاً ذلك بأنه علامة فارقة جديدة في تاريخ الرياضة ‌العالمية.

وقال الفيفا في بيان له إن البطولة، التي ​ستستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 ⁠فريقاً ‌لأول مرة، اجتذبت طلبات من المشجعين في جميع الدول والمناطق الأعضاء في الاتحاد الدولي للعبة والبالغ عددها 211 دولة.

وتم التحقق من صحة كل طلب من خلال بيانات ⁠بطاقة ائتمان متفردة، حيث قدم المشجعون ما معدله ⁠15 مليون طلب يومياً للحصول على تذاكر.

وبالإضافة إلى الدول الثلاث المضيفة، جاء العدد الأكبر من الطلبات من ألمانيا ​وإنجلترا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وكولومبيا.

وكانت المباراة الأكثر ترقباً هي مباراة دور المجموعات بين كولومبيا والبرتغال في ميامي في 27 يونيو المقبل.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا "نصف مليار طلب للحصول على تذاكر فيما ​يزيد قليلاً عن شهر هو ‍أكثر من مجرد طلب، إنه إعلان عالمي".

وسيتم إخطار المشجعين بنتائج طلباتهم عبر البريد الإلكتروني في موعد لا يتجاوز الخامس من فبراير المقبل. وأضاف الفيفا ‍أنه في حال تجاوز الطلب العرض، سيتم ⁠تخصيص التذاكر من خلال عملية ​اختيار عشوائية.

وسيحظى المتقدمون غير الناجحين بفرصة أخرى لشراء التذاكر قبل موعد البطولة بوقت قصير ​خلال مرحلة بيع في اللحظات الأخيرة، وذلك على أساس أسبقية ‍الحضور.

كما يدير الفيفا سوقاً رسمياً لإعادة بيع وتبادل التذاكر لحاملي التذاكر المؤهلين، والذي يهدف لحماية المشجعين ويخضع للوائح الاتحادية والمحلية.

وتنطلق البطولة في 11 يونيو بمباراة تجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مكسيكو سيتي.

وتقام المباراة ‌النهائية في 19 يوليو في ولاية نيوجيرسي.