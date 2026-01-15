الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«انتفاضة كليبرز» تطيح «ويزاردز»

«انتفاضة كليبرز» تطيح «ويزاردز»
15 يناير 2026 11:02

لوس أنجلوس (أ ف ب)
واصل لوس أنجلوس كليبرز انتفاضته بقيادة كواي لينارد وجيمس هاردن بفوزه على ضيفه واشنطن ويزاردز 119-105، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه).
وبعدما بدأ الموسم بستة انتصارات فقط في أول 27 مباراة، حقق كليبرز فوزه الرابع توالياً والحادي عشر في آخر 13 مباراة، بفضل جهود لينارد وهاردن، إذ سجل الأول 33 نقطة في 30 دقيقة، بينها 7 ثلاثيات من أصل 11 محاولة، والثاني 22 مع 5 متابعات و8 تمريرات حاسمة.
وسيطر كليبرز تماماً على اللقاء ووصل الفارق بينه وبين ضيفه حتى 24 نقطة، بعدما حسم الربع الأول 37-22 والثاني 33-29، قبل أن يعود ويزاردز بعض الشيء إلى الأجواء في الربع الثالث الذي كان فيه الأفضل (38-26)، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيبه الهزيمة الرابعة توالياً والتاسعة والعشرين في 39 مباراة رغم جهود كايشون جورج (23 نقطة) وكريس ميدليتون (17).
وسجل دونوفان ميتشل 35 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة وداريوس جارلاند 20، قبل أن يخرج من الملعب في أواخر الربع الثالث بسبب إصابة في قدمه اليمنى، في الفوز الثالث والعشرين لكليفلاند كافالييرز والذي كان كبيراً على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيسكرز 133-107.
وكانت مباراة للنسيان بالنسبة لسيكسرز الذي واجهه جمهوره بصافرات الاستهجان خلال وقت مستقطع في الربع الثالث، بعدما وجد نفسه متخلفاً 53-75، في طريقه لتلقي الهزيمة السابعة عشرة في 39 مباراة، رغم جهود جويل إمبيد (20 نقطة) وبول جورج (17).
وستكون الفرصة قائمة أمام إمبيد ورفاقه لرد اعتبارهم عندما يتجدّد الموعد بين الفريقين على الملعب ذاته الجمعة.
وبفضل 33 نقطة من الكندي جمال موراي و22 من آرون جوردون، حقق دنفر ناجتس فوزه الثالث توالياً والخامس في آخر ست مباريات والثامن والعشرين هذا الموسم، وجاء مريحاً على حساب مضيفه دالاس مافريكس 118-109 في لقاء وصل خلاله الفارق بين الفريقين حتى 23 نقطة، رغم جهود ناجي مارشل (24 نقطة) وبراندون وليامز (20 مع 7 متابعات) من طرف أصحاب الأرض.

