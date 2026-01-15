قرعة أستراليا للتنس تصدم جوف ووليامز بالمواجهة المحتملة

ملبورن (أ ب)

من المتوقع أن تصطدم الأميركية كوكو جوف بمواطنتها فينوس وليامز في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد أكثر من ست سنوات من أول مباراة جمعت بينهما. وكانت عمر جوف 15 عاماً عندما تغلبت على فينوس وليامز، الفائزة بسبع ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، في الدور الأول ببطولة ويمبلدون في 2019 في أول مشاركة لها في بطولات الجراند سلام.

والآن تحتل جوف المركز الثالث في التصنيف العالمي، ولديها اثنان من ألقاب في بطولات الجراند سلام. وتشارك وليامز "45 عاماً" ببطاقة دعوة وايلد كارد في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث تشارك بها للمرة الأولى منذ خمسة أعوام.

ومن المقرر أن تصبح وليامز أكبر سيدة تشارك في الدور الرئيسي ببطولة أستراليا المفتوحة، لتتفوق على اليابانية كيميكو داتي، التي كانت تبلغ 44 عاماً، عندما خسرت في الدور الأول في نسخة 2015 من بطولة أستراليا المفتوحة.

وأقيمت اليوم قرعة البطولة التي تنطلق في ملبورن بارك يوم الأحد.

وتفتتح جوف مبارياتها أمام كاميلا راخيموفا، المصنفة 91 على العالم. فيما تلتقي وليامز، المصنفة 576 على العالم، والتي شارك للمرة الأولى في بطولة أستراليا المفتوحة في 1998 ووصلت مرتين للنهاية، مع أولجا دانيلوفيتش، المصنفة رقم 68.

وتتواجد جوف ووليامز في نفس الجزء الذي تتواجد به أرينا سابالينكا، التي فازت بلقبين متتاليين في بطولة أستراليا، قبل أن تخسر أمام ماديسون كيز في النهائي العام الماضي.

وأمام سابالينكا مواجهة محتملة في الدور الثالث مع إيما رادوكانو، الفائزة ببطولة أميركا المفتوحة في 2021.

وأوقعت القرعة كيز في نفس الجزء الخاص بجيسيكا بيجولا، المصنفة السادسة، وأماندا أنيسيموفا، المصنفة الرابعة.

وتواجدت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الثانية على العالم، في الربع الأخير من هذا الجانب وأمامها مباراة محتملة أمام اليابانية نعومي أوساكا في الدور الرابع.

وفي منافسات الرجال، أوقعت القرعة الإيطالي جانيك سينر والصربي نوفاك ديوكوفيتش في نفس الجزء، حيث يمكن أن يلتقي حامل اللقب، مع اللاعب الفائز بـ23 بطولة كبرى في الدور قبل النهائي.

ويوجد الإسباني كارلوس ألكاراز في النصف الثاني من القرعة. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن سابالينكا ستواجه تيانتسوا راكوتومانجا راجونا في مباراتها الأولى، فيما تلتقي شفيونتيك مع إحدى اللاعبات المتأهلات من التصفيات.

ويستهل كارلوس ألكاراو، الذي يسعى لاستكمال ألقاب الجراند سلام في مسيرته، مشواره بمواجهة الأسترالي آدم والتون، فيما يواجه حامل اللقب في النسختين الماضيتين جانيك سينر اللاعب الفرنسي هوجو جاستون.