«الجودو» يُعلن القائمة النهائية المشاركة في «باريس جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

قلّص اتحاد الإمارات للجودو، عدد أفراد البعثة التي تستعد للمشاركة بطولة باريس جراند سلام للجودو، التي ينظمها الاتحاد الفرنسي للجودو يومي 7 و8 فبراير المقبل، حيث ضمت القائمة الجديدة 8 لاعبين بناءً على توصية الجهاز الطبي لعدم جاهزية بعض اللاعبين، الذين تم استبعادهم عن المشاركة لمزيد من الاستشفاء استعداداً للمشاركات القادمة.

وتمثل البطولة الباريسية أولى مشاركات منتخبنا الأول للجودو في موسم 2026، وذلك ضمن برنامج الإعداد للتأهل لدورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 2028.

وضمّت القائمة النهائية التي تم اعتمادها رسمياً عبر الاتحاد الدولي للجودو، اللاعبة إليزا ليتيف التي تشارك في منافسات وزن تحت 78 كجم، واللاعبين سيمون قسطنطين «وزن 60 كجم»، ونارمند بيان «وزن تحت 66 كجم» وكريم عبداللطيف ومحمد يزبيك «وزن تحت 73 كجم»، وعمر مراد «وزن تحت 81 كجم»، وأرام جريجوريان، «وزن تحت 90 كجم»، وعمرو معروف الذي يشارك في منافسات «وزن فوق 100 كجم».

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، بأن سلامة اللاعبين أهم من حصد الميداليات والكؤوس في مثل هذه البطولات القوية، مشدداً على استمرار اللاعبين المصابين في العلاج بإشراف الجهاز الطبي للمنتخب خلال معسكرهم المقام حالياً في النمسا، والذي سيتواصل في بلغاريا حتى موعد السفر إلى باريس في الخامس من فبراير المقبل قبل انطلاقة البطولة، التي تشهد حتى الآن مشاركة 474 لاعباً ولاعبة يمثلون 72 دولة، من بينها 6 منتخبات عربية وهي الإمارات، ومصر، والمغرب، وتونس، والجزائر ولبنان.