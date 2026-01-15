الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الجودو» يُعلن القائمة النهائية المشاركة في «باريس جراند سلام»

«الجودو» يُعلن القائمة النهائية المشاركة في «باريس جراند سلام»
15 يناير 2026 11:08

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بمشاركة 289 لاعباً.. 25 دولة ترسم مشهد «العين الدولية للجودو»
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»

قلّص اتحاد الإمارات للجودو، عدد أفراد البعثة التي تستعد للمشاركة بطولة باريس جراند سلام للجودو، التي ينظمها الاتحاد الفرنسي للجودو يومي 7 و8 فبراير المقبل، حيث ضمت القائمة الجديدة 8 لاعبين بناءً على توصية الجهاز الطبي لعدم جاهزية بعض اللاعبين، الذين تم استبعادهم عن المشاركة لمزيد من الاستشفاء استعداداً للمشاركات القادمة.
وتمثل البطولة الباريسية أولى مشاركات منتخبنا الأول للجودو في موسم 2026، وذلك ضمن برنامج الإعداد للتأهل لدورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 2028.
وضمّت القائمة النهائية التي تم اعتمادها رسمياً عبر الاتحاد الدولي للجودو، اللاعبة إليزا ليتيف التي تشارك في منافسات وزن تحت 78 كجم، واللاعبين سيمون قسطنطين «وزن 60 كجم»، ونارمند بيان «وزن تحت 66 كجم» وكريم عبداللطيف ومحمد يزبيك «وزن تحت 73 كجم»، وعمر مراد «وزن تحت 81 كجم»، وأرام جريجوريان، «وزن تحت 90 كجم»، وعمرو معروف الذي يشارك في منافسات «وزن فوق 100 كجم».
وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، بأن سلامة اللاعبين أهم من حصد الميداليات والكؤوس في مثل هذه البطولات القوية، مشدداً على استمرار اللاعبين المصابين في العلاج بإشراف الجهاز الطبي للمنتخب خلال معسكرهم المقام حالياً في النمسا، والذي سيتواصل في بلغاريا حتى موعد السفر إلى باريس في الخامس من فبراير المقبل قبل انطلاقة البطولة، التي تشهد حتى الآن مشاركة 474 لاعباً ولاعبة يمثلون 72 دولة، من بينها 6 منتخبات عربية وهي الإمارات، ومصر، والمغرب، وتونس، والجزائر ولبنان.

اتحاد الجودو
جراند سلام للجودو
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
علوم الدار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
اليوم 12:28
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
اليوم 12:21
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اليوم 12:19
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد
اليوم 11:58
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اقتصاد
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اليوم 11:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©