ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» إلى فوز ثمين في الكأس الفضية

دبي (الاتحاد)

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات، إلى فوز غالٍ وثمين على فريق بنجاش بنتيجة 11 مقابل 10 أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2026، والتي تقام منافساتها على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري بمشاركة خمسة فرق هي الإمارات والحبتور وبنجاش وذئاب دبي وجهانجيري وبهانديكاب 20 جول.

وعاد فريق الإمارات بهذا الفوز إلى دائرة المنافسة على اللقب بعد أن أصبح رصيد 4 فرق حتى الآن انتصار واحد، كما حقق فريق ذئاب دبي أول فوز له على حساب فريق جهانجيري وبنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة.

وجاءت مباراة الإمارات وبنجاش قوية ومثيرة استمتع بها جمهور الحضور، خصوصاً عندما بلغت الإثارة ذروتها في الشوط الخامس والأخير، الذي شهد تعادلاً حبس الأنفاس، عندما كانت النتيجة 10 أهداف لكل فريق، إلا أن لوكاس منتيفردي (9 جول) رفض اللجوء إلي الوقت الإضافي، ورجّح كفة فريق الإمارات بالهدف رقم 11.

واستحقت المباراة أن توصف بأنها أفضل مباريات الموسم حتى الآن وأكثرها إثارة وبرغم تقدم فريق الإمارات بتسعة أهداف مقابل أربعة في نهاية الشوط الثالث، فإن فريق بنجاش بفضل اللعب الجماعي واستثمار الضربات الجزائية وقيادة لاعبه المتألق ألفريدو كابيللا (8 جول) استطاع إدراك التعادل.

وخرجت المباراة الثانية بين فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور وفريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري والأرجنتيني جونزالو بيريز (9 جول)، متكافئة، حيث لجأ الذئاب إلى امتلاك الكرة وتهدئة وتيرة اللعب وسط إصرار فريق جهانجيري على الاعتماد على سرعة الخيول وقوتها في أول ظهور له في البطولة، واتّسمت المباراة بالندية وعمرت بالكفاح من بدايتها وحتى نهايتها، لكن فريق ذئاب دبي نجح بفضل جماعية الأداء في استمرار فارق الهدفين معظم أوقات المباراة، فيما شهد الشوط الأخير انضباطاً تكتيكياً من الفريقين ونجح فريق ذئاب دبي في نهايته في اختطاف الفوز، فيما تأجّل موقف جهانجيري إلى مباراة السبت، حين يلتقي فريق الإمارات الطامح للمنافسة على الكأس، بينما يلعب فريق الحبتور مع نظيره فريق بنجاش.