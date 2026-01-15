فاهم بن سلطان القاسمي رئيساً فخرياً لاتحاد الإمارات للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

منح اتحاد الجولف برئاسة اللواء «م» عبدالله الهاشمي وبإجماع أعضائه، منصب الرئاسة الفخرية للاتحاد إلى معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وذلك تقديراً وتثميناً للدور الكبير والريادي، الذي قام به معاليه خلال فترة ترؤسه للاتحاد على مدار أربع دورات انتخابية متتالية.

وأكد الهاشمي أن هذا القرار يأتي عرفاناً بمسيرة وطنية استثنائية حافلة بالعطاء والإنجازات، مشيراً إلى أن القاسمي أسهم برؤيته الاستراتيجية ونهجه المؤسسي في إحداث نقلة نوعية شاملة لرياضة الجولف في دولة الإمارات، سواء على مستوى البنية التنظيمية، أو تطوير الكوادر الفنية، أو الارتقاء بمستويات اللاعبين واللاعبات.

وأوضح الهاشمي، أن فترة رئاسة القاسمي شكّلت مرحلة مفصلية في تاريخ اللعبة، حيث شهدت توسعاً ملحوظاً في قاعدة الممارسين، وتطوراً في البرامج الفنية والتنافسية، إلى جانب تعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما انعكس إيجاباً على حضور الجولف الإماراتي في البطولات الإقليمية والعالمية.

وأضاف الهاشمي أن ما تحقق خلال تلك المراحل لم يكن مجرد نجاحات مرحلية، بل تحقيقاً للآمال والطموحات المنشودة، وترسيخاً لمكانة اتحاد الإمارات للجولف كنموذج رائد في العمل الرياضي المؤسسي، مؤكداً أن تلك الإنجازات جاءت ثمرة تخطيط طويل المدى، ودعم مستمر، وإيمان راسخ بأهمية الاستثمار في الإنسان الرياضي.

وأشار الهاشمي إلى أن إسهامات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي امتدت إلى الإطار العربي، من خلال قيادته الاتحاد العربي للجولف لأربع دورات انتخابية، حيث لعب دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين الاتحادات العربية، وتوحيد الرؤى التطويرية، ورفع مستوى التنافس الفني، بما يخدم مستقبل اللعبة في المنطقة العربية ككل.

وأكد رئيس اتحاد الجولف أن منح الرئاسة الفخرية يجسد نهج الاتحاد في تكريم القيادات الوطنية، التي تركت بصمات واضحة ومستدامة في مسيرة الرياضة الإماراتية، مشدداً على أن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي سيبقى رمزاً ملهماً ومرجعاً داعماً لمسيرة الاتحاد، لما يتمتع به من خبرة عميقة ورؤية ثاقبة.

واختتم الهاشمي تصريحه بالتأكيد على أن اتحاد اللعبة سيواصل خلال المرحلة المقبلة البناء على ما تحقق من مكتسبات، بعد أن أكدت منتخباتنا حضوراً مميزاً واعتلاء منصات التتويج خليجياً وعربياً، مستلهمةً من الإرث الإداري والريادي الذي أسّسه الرئيس الفخري، وبما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزّز مكانة الجولف الإماراتي على الساحتين الإقليمية والدولية.