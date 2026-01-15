خورفكان يبحث عن بديل «أملاح» قبل مواجهة النصر

فيصل النقبي (خورفكان)

يدخل نادي خورفكان لكرة القدم مواجهته المرتقبة أمام نادي النصر في الجولة الثالثة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، والمقررة غداً السبت متأثراً بغياب لاعبه المغربي سليم أملاح، الذي تأكد ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة.

ويغيب أملاح عن صفوف خورفكان للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن كان قد غاب أيضاً عن لقاء دبا الأخير، الأمر الذي فرض تحديات إضافية على الجهاز الفني في خياراته داخل وسط الملعب، نظراً لما يمثله اللاعب من ثقل فني وخبرة.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة النادي قرارها بشأن مستقبل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، سواء بالإبقاء عليه أو استبداله بمحترف آخر، وذلك في حال استمرار الإصابة لشهور طويلة، وبما يخدم متطلبات الفريق في المرحلة المقبلة من المنافسة، خصوصاً أن الفريق يحتل المركز العاشر بـ11 نقطة ويطمح إلى قفزة في نتائج المباريات المقبلة تنقله إلى المنطقة الآمنة.