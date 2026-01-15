الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
بونو: شكراً جماهير المغرب موعدنا لقب المونديال الأفريقي

15 يناير 2026 15:50

 
الرباط (د ب أ)
حوّل الحارس المغربي ياسين بونو أنظاره نحو المواجهة المرتقبة أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها بلاده، بعد نجاح «أسود الأطلس» في التغلب على «نسور نيجيريا» بركلات الترجيح عقب انتهاء مواجهتهما في المربع الذهبي أمس الأربعاء بالتعادل السلبي على ملعب الأمير مولاي عبد الله.
ووضع هذا التأهل التاريخي المنتخب المغربي في صدام ناري ضد المنتخب السنغالي، الذي تجاوز عقبة مصر بهدف دون رد.
وأعرب حارس مرمى إشبيلية الإسباني سابقاً والهلال السعودي حالياً، في تصريحاته للصحفيين بعد المباراة، عن سعادته بالأداء والتركيز على التحدي القادم. وقال بونو: «بدأنا المباراة بشكل جيد أمام نيجيريا وسيطرنا على الأداء لمدة 65 دقيقة، ثم حدث تراجع طفيف بسبب القوة البدنية للمنافس».
وأشاد بونو بروح زملائه القتالية أمام الخصم القوي موضحاً، «منتخب نيجيريا لعب بقوة كبيرة، لكن أسود الأطلس كانوا في مستوى المسؤولية وواجهناهم بكل قوة». ووجه بونو رسالة شكر للجماهير التي ساندت المنتخب المغربي في مشواره نحو النهائي الذي يشارك به الفريق للمرة الثالثة في تاريخه، موضحا «أشكر الجماهير التي ساندتنا، وهذا التأهل هو هدية لهم. تركيزنا الآن ينصب على النهائي ضد السنغال من أجل الفوز باللقب».

