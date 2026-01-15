الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطولة دبي لتنس السيدات.. «توب 20»

بطولة دبي لتنس السيدات.. «توب 20»
15 يناير 2026 16:09

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت الجهات المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، إحدى بطولات رابطة محترفات التنس فئة 1000 نقطة، عن عودة البطولة في دورة جديدة لعام 2026 بين 15 و21 فبراير المقبل، مع تأكيد مشاركة جميع اللاعبات المصنفات العشرين الأوائل في العالم.
وتضم قائمة اللاعبات في دورة عام 2026 نخبة من نجمات التنس المصنفات عالمياً، بمن فيهن المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، والمصنفة الثانية إيجا شفيونتيك، والمصنفة الثالثة كوكو جوف، والمصنفة الرابعة أماندا أنيسيموفا، إلى جانب إيلينا ريباكينا (المصنفة الخامسة)، وجيسيكا بيجولا (المصنفة السادسة)، وجاسمين باوليني (المصنفة السابعة)، وحاملة لقب دورة 2025 ميرا أندريفا (المصنفة الثامنة)، وماديسون كيز (المصنفة التاسعة)، وبيليندا بنشيتش (المصنفة العاشرة).
وتتصدر البيلاروسية سابالينكا المشهد، حيث تعود إلى دبي بعد تسجيل موسم استثنائي في 2025، عندما فازت بلقب بطولة أميركا المفتوحة، لتحصد لقبها الرابع في البطولات الأربع الكبرى، وتحقق فوزها الثاني على التوالي في نيويورك. وبدأت سابالينكا موسم 2026 بأداء رائع، ونجحت بالدفاع عن لقبها في بطولة بريسبان الدولية دون خسارة أي مجموعة، لتعزز مكانتها في صدارة تنس السيدات.
كما تعود النجمة البولندية شفيونتيك، الفائزة بألقاب البطولات الأربع الكبرى ست مرات، بعد موسم استثنائي آخر، حيث فازت بلقب ويمبلدون 2025، ووصلت إلى نهائيات عديدة في بطولات السيدات للتنس من فئة 1000 نقطة، لتختتم العام بواحدة من أعلى نسب الفوز في جولة واحدة.
وبدورها، قدمت الأميركية جوف، البالغة من العمر 21 عاماً، أداء مميزاً في موسم 2025، حيث فازت ببطولة فرنسا المفتوحة، ثاني ألقابها في البطولات الأربع الكبرى، وأول ألقابها على الملاعب الترابية. كما أضافت إلى رصيدها لقباً جديداً في بطولة سينسيناتي للماسترز من فئة 1000 نقطة، ووصلت إلى نصف نهائي بطولتي أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة، لتختتم العام للمرة الأولى ضمن المراكز الثلاثة الأولى.
كما حققت حاملة اللقب الروسية أندرييفا، البالغة من العمر 18 عاماً، موسماً استثنائياً في عام 2025، حيث أحرزت فوزاً تاريخياً في دبي وأصبحت أصغر بطلة في تاريخ بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة. وواصلت تألقها بوصولها إلى ربع نهائي بطولتي جراند سلام، وصعدت سريعاً إلى قائمة أفضل 15 لاعبة في العالم. وتأتي أندرييفا إلى دبي عازمة على الدفاع عن اللقب الذي أطلقها إلى الساحة العالمية.
كما تضم قائمة المشاركات مواهب مميزة، بمن فيهن إيلينا سفيتولينا، المصنفة رقم 12 عالمياً والمتوجة مرتين بلقب بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، والكندية فيكتوريا مبوكو، المصنفة السابعة عشرة عالمياً، والتي وضعها أداؤها المذهل في قائمة أفضل 20 لاعبة في العالم لأول مرة. وتضفي مشاركة هؤلاء اللاعبات مزيداً من الحماس إلى قائمة المشاركات، بما يرسخ مكانة دبي كإحدى أكثر المحطات تنافسية في أجندة بطولات رابطة محترفات التنس.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال صلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «تواصل رياضة التنس للسيدات ترسيخ معايير جديدة للتنافسية والجودة. ومع تأكيد مشاركة أفضل 20 لاعبة مصنفة، سيحظى الجمهور بفرصة مشاهدة مباريات قوية منذ اليوم الافتتاحي. وتقدم بطولة السيدات في بطولات سوق دبي الحرة للتنس كل عام لحظات لا تُنسى، ونتوقع أن يشهد عام 2026 دورة استثنائية».

أخبار ذات صلة
«طيران الإمارات» تحتفي بالجراند سلام بكسوة خاصة لطائرتها A380
ألكاراز وسابالينكا على رأس المصنفين في «أستراليا للتنس»
بطولة دبي لتنس السيدات
التنس
الاتحاد الدولي للاعبات التنس المحترفات
أرينا سابالينكا
إيجا شفيونتيك
آخر الأخبار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
علوم الدار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
اليوم 12:28
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
اليوم 12:21
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اليوم 12:19
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد
اليوم 11:58
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اقتصاد
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اليوم 11:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©