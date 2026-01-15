بطولة دبي لتنس السيدات.. «توب 20»



دبي (الاتحاد)

أعلنت الجهات المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، إحدى بطولات رابطة محترفات التنس فئة 1000 نقطة، عن عودة البطولة في دورة جديدة لعام 2026 بين 15 و21 فبراير المقبل، مع تأكيد مشاركة جميع اللاعبات المصنفات العشرين الأوائل في العالم.

وتضم قائمة اللاعبات في دورة عام 2026 نخبة من نجمات التنس المصنفات عالمياً، بمن فيهن المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، والمصنفة الثانية إيجا شفيونتيك، والمصنفة الثالثة كوكو جوف، والمصنفة الرابعة أماندا أنيسيموفا، إلى جانب إيلينا ريباكينا (المصنفة الخامسة)، وجيسيكا بيجولا (المصنفة السادسة)، وجاسمين باوليني (المصنفة السابعة)، وحاملة لقب دورة 2025 ميرا أندريفا (المصنفة الثامنة)، وماديسون كيز (المصنفة التاسعة)، وبيليندا بنشيتش (المصنفة العاشرة).

وتتصدر البيلاروسية سابالينكا المشهد، حيث تعود إلى دبي بعد تسجيل موسم استثنائي في 2025، عندما فازت بلقب بطولة أميركا المفتوحة، لتحصد لقبها الرابع في البطولات الأربع الكبرى، وتحقق فوزها الثاني على التوالي في نيويورك. وبدأت سابالينكا موسم 2026 بأداء رائع، ونجحت بالدفاع عن لقبها في بطولة بريسبان الدولية دون خسارة أي مجموعة، لتعزز مكانتها في صدارة تنس السيدات.

كما تعود النجمة البولندية شفيونتيك، الفائزة بألقاب البطولات الأربع الكبرى ست مرات، بعد موسم استثنائي آخر، حيث فازت بلقب ويمبلدون 2025، ووصلت إلى نهائيات عديدة في بطولات السيدات للتنس من فئة 1000 نقطة، لتختتم العام بواحدة من أعلى نسب الفوز في جولة واحدة.

وبدورها، قدمت الأميركية جوف، البالغة من العمر 21 عاماً، أداء مميزاً في موسم 2025، حيث فازت ببطولة فرنسا المفتوحة، ثاني ألقابها في البطولات الأربع الكبرى، وأول ألقابها على الملاعب الترابية. كما أضافت إلى رصيدها لقباً جديداً في بطولة سينسيناتي للماسترز من فئة 1000 نقطة، ووصلت إلى نصف نهائي بطولتي أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة، لتختتم العام للمرة الأولى ضمن المراكز الثلاثة الأولى.

كما حققت حاملة اللقب الروسية أندرييفا، البالغة من العمر 18 عاماً، موسماً استثنائياً في عام 2025، حيث أحرزت فوزاً تاريخياً في دبي وأصبحت أصغر بطلة في تاريخ بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة. وواصلت تألقها بوصولها إلى ربع نهائي بطولتي جراند سلام، وصعدت سريعاً إلى قائمة أفضل 15 لاعبة في العالم. وتأتي أندرييفا إلى دبي عازمة على الدفاع عن اللقب الذي أطلقها إلى الساحة العالمية.

كما تضم قائمة المشاركات مواهب مميزة، بمن فيهن إيلينا سفيتولينا، المصنفة رقم 12 عالمياً والمتوجة مرتين بلقب بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، والكندية فيكتوريا مبوكو، المصنفة السابعة عشرة عالمياً، والتي وضعها أداؤها المذهل في قائمة أفضل 20 لاعبة في العالم لأول مرة. وتضفي مشاركة هؤلاء اللاعبات مزيداً من الحماس إلى قائمة المشاركات، بما يرسخ مكانة دبي كإحدى أكثر المحطات تنافسية في أجندة بطولات رابطة محترفات التنس.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال صلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «تواصل رياضة التنس للسيدات ترسيخ معايير جديدة للتنافسية والجودة. ومع تأكيد مشاركة أفضل 20 لاعبة مصنفة، سيحظى الجمهور بفرصة مشاهدة مباريات قوية منذ اليوم الافتتاحي. وتقدم بطولة السيدات في بطولات سوق دبي الحرة للتنس كل عام لحظات لا تُنسى، ونتوقع أن يشهد عام 2026 دورة استثنائية».