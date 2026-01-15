الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

يوفنتوس يغازل مهاجم كريستال بالاس بـ35 مليون يورو

يوفنتوس يغازل مهاجم كريستال بالاس بـ35 مليون يورو
15 يناير 2026 16:20


معتز الشامي (أبوظبي)
كشفت تقارير إيطالية أن يوفنتوس بدأ تحركاته لتعزيز هجومه خلال سوق الانتقالات الشتوية، بعدما تواصل مع كريستال بالاس للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع المهاجم الفرنسي جان-فيليب ماتيتا، في ظل إصابة دوسان فلاهوفيتش وحاجة المدرب لوتشيانو سباليتي لخيارات إضافية في الخط الأمامي.
وبحسب ما نقلته «سكاي سبورت إيطاليا»، فإن يوفنتوس تقدم بعرض قدّر بـ35 مليون يورو، إلا أن المؤشرات تؤكد أن هذا الرقم قد لا يكون كافياً لإقناع كريستال بالاس بالتخلي عن اللاعب، وأشار خبير الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو إلى أن ماتيتا يُعد خياراً مناسباً لدعم هجوم «السيدة العجوز» خلال الأسابيع المقبلة.
وتتباين التقديرات حول القيمة المطلوبة، حيث تؤكد المصادر الإيطالية أن بالاس يطلب ما بين 30 و35 مليون يورو، بينما تذهب وسائل الإعلام البريطانية إلى رفع السقف إلى 55-60 مليون يورو، خاصة مع وجود اهتمام من مانشستر يونايتد، ما يتجاوز ميزانية يوفنتوس لصفقة يناير.
ويبلغ ماتيتا 28 عاما ويرتبط بعقد مع بالاس حتى يونيو 2027، وكان قد انضم من ماينز في يناير 2021 على سبيل الإعارة قبل شراء عقده لاحقا، وسجل اللاعب هذا الموسم 10 أهداف في 32 مباراة رسمية، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

