الإمارات تترأّس اجتماعات الدورة 49 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب



القاهرة (الاتحاد)

ترأّست دولة الإمارات أعمال الدورة الـ49 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، التي انعقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير، بمشاركة عدد من وزراء الشباب والرياضة وكبار المسؤولين من الدول العربية، إلى جانب ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون العربي المشترك في قطاعي الشباب والرياضة.

ترأّس المجلس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وضم الوفد خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وراشد غانم الشامسي، مدير إدارة التمكين في المؤسسة الاتحادية للشباب، حيث شارك الوفد في مختلف الاجتماعات الفنية والتنفيذية التي شملت اجتماع اللجنة الشبابية، واللجنة الرياضية، واللجنة المالية، واجتماعات الصندوق والمكتب التنفيذي، وصولاً إلى الاجتماع الوزاري.

ورحّب معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، بأصحاب المعالي وزراء الشباب والرياضة العرب، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لدولة الرئاسة السابقة، جمهورية العراق، على ما بذلته من جهود مميزة خلال رئاستها لأعمال الدورة الـ48 للمجلس، لا سيما في تنفيذ البرامج والفعاليات الرياضية والشبابية العربية، ومتابعة أعمال اللجان الفنية الشبابية والرياضية المعاونة للمكتب التنفيذي، إضافة إلى احتضان عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2025، كما توجه معاليه بخالص الشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على دورها المحوري في تنظيم أعمال الاجتماعات ودعم مسيرة العمل العربي المشترك في قطاعي الشباب والرياضة.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن رئاسة دولة الإمارات لأعمال هذه الدورة يجسّد التزامها الراسخ، بتوجيهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية، بدعم مسارات العمل العربي المشترك في مجالي الشباب والرياضة، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتوحيد الجهود لصياغة سياسات مستدامة تسهم في تمكين الشباب وتطوير المنظومة الرياضية العربية، بما ينسجم مع أولويات التنمية الشاملة، ويعزّز من دور الشباب كعنصر محوري في بناء المجتمعات».

وقال معاليه: «تؤمن في دولة الإمارات بأن الشباب والرياضة يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة وتعزيز القوة الناعمة للدول العربية، ونسعى من خلال رئاستنا لهذه الدورة إلى تحفيز التعاون العربي المشترك في هذين المجالين الحيويين، وبناء شراكات استراتيجية، واستثمار الزخم الذي تشهده المنطقة العربية في المجال الرياضي، وخاصة في ظل استضافة البطولات الإقليمية والعالمية، لما لذلك من أثر في تمكين الشباب وتعزيز التقارب العربي وترسيخ الحضور الإقليمي والدولي للدول العربية».

وشهدت الاجتماعات مناقشة عدد من المشروعات والمبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى دعم وتمكين الشباب العربي، وتنمية الرياضة العربية، وتعزيز دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبحث اجتماع اللجنة الرياضية عدة ملفات محورية شملت تطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم الرياضة المجتمعية، والرياضة المدرسية، والرياضة النسائية، والرياضات الإلكترونية، وتعزيز استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية العربية المشتركة. وأكد المجلس في ختام الاجتماعات أهمية تعزيز التنسيق المشترك وإطلاق مبادرات وبرامج عملية تسهم في الارتقاء بقطاعي الشباب والرياضة عربياً، بما يواكب تطلعات الشباب العربي ويدعم المسارات التنموية في الدول العربية.