«الأولمبياد الخاص» ينظّم ورشة تعريفية للتحول الرقمي في قطاع الرياضة



أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة جديدة نحو تطوير الأداء الإداري والفني وتعزيز الكفاءة في قطاع الرياضة لأصحاب الهمم، نظم الأولمبياد الخاص ورشة تعريفية للتحول الرقمي لقطاع الرياضة، بمقر الأكاديمية الأولمبية الوطنية بدبي، برعاية الأكاديمية الأولمبية الوطنية واللجنة الأولمبية الوطنية.

شهدت الورشة مشاركة 25 مدرباً وإدارياً ومنسقاً يمثلون أندية ومراكز أصحاب الهمم في مختلف إمارات الدولة، حيث تم خلالها استعراض المنصة الرقمية الجديدة المخصّصة لمتابعة تسجيلات اللاعبين، وتطبيق نظم التحول الرقمي في العملين الإداري والرياضي، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء وتسهيل الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد المشاركون خلال الجلسة أهمية هذه المبادرة، التي تأتي ضمن مراحل التحول الرقمي الشامل، التي ينفذها الأولمبياد الخاص لتسهيل التواصل مع الأندية والشركاء، والارتقاء ببيئة العمل نحو مستقبل أكثر فاعلية واستدامة.

وفي ختام الورشة، أكد محمد سعيد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، دعم الأكاديمية الكامل لمسيرة التطوير والابتكار في قطاع الرياضة لأصحاب الهمم، مشيداً بجهود الأولمبياد الخاص في تبني الحلول الرقمية الحديثة لتعزيز كفاءة العمل وتمكين الكوادر الوطنية.

وشكّلت الورشة خطوة أولى في رحلة التحول الرقمي، التي تهدف إلى توحيد الجهود بين الأندية والمراكز الرياضية، من خلال منصة رقمية موحدة تجمع اللاعبين والمدربين والفرق الطبية والإداريين في بيئة تفاعلية واحدة، تسهّل الوصول إلى البيانات وتُحسن إدارة المعلومات وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الرياضي.

واختُتمت الفعالية بتوجيه الشكر إلى الأكاديمية الأولمبية الوطنية واللجنة الأولمبية الوطنية على استضافتهما ودعمهما لهذه المبادرة، ولجميع الأندية والمراكز المشاركة على تفاعلهم الإيجابي في هذه المرحلة الانتقالية نحو التحول الرقمي الشامل.