الرياضة

اتحاد السلة يحتفى بتجربة القرقاوي ويمنحه الرئاسة الفخرية

اتحاد السلة يحتفى بتجربة القرقاوي ويمنحه الرئاسة الفخرية
15 يناير 2026 19:00

 
علي معالي (أبوظبي)
أقام اتحاد كرة السلة برئاسة عبداللطيف ناصر الفردان حفل تكريم للواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد الإماراتي السابق، رئيس الاتحاد العربي، تم خلاله منح القرقاوي الرئاسة الفخرية للاتحاد الإماراتي بحضور جميع أعضاء مجلي الإدارة الحالي وعدد كبير من الأعضاء السابقين ورفقاء القرقاوي في مسيرته، وعدد كبير من رؤساء أندية الدولة في لفتة جميلة من اتحاد اللعبة تجاه ما قدمه القرقاوي خلال مسيرته الطويلة مع اتحاد السلة، والتي بدأت منذ سنوات طويلة حيث ترأّس الاتحاد خلال 6 دورات انتخابية.
عبّر عبداللطيف الفردان، عن اعتزازه بمنح الرئاسة الفخرية للواء «م» إسماعيل القرقاوي، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي وفاءً لمسيرة حافلة بالإنجازات، وقال: «القرقاوي يُعد أحد القامات الرياضية الوطنية التي كان لها دور محوري في نهضة كرة السلة الإماراتية، وما قدمه من دعم ورؤية استراتيجية أسهم في تحقيق العديد من المكتسبات للعبة، ومنحه الرئاسة الفخرية هو أقل تقدير لما بذله من جهود صادقة عبر سنوات طويلة من العمل والعطاء».
وأضاف: «تعلمنا منه الكثير فهو المُعلم بالنسبة لنا في الجانب الإداري، وقدم الكثير ليس فقط للسلة الإماراتية بل العربية منذ أن تولى المهمة منذ فترة طويلة، حيث وثقت الاتحادات العربية فيما يقدمه القرقاوي من تطور كبير في بطولات الاتحاد العربي والجانب التحكيمي أيضاً، ويؤكد الاتحاد أن منح الرئاسة الفخرية يأتي ضمن نهجه في تكريم القيادات الرياضية، التي كان لها دور مؤثر في دعم اللعبة، وترسيخ قيم الوفاء والتقدير، بما يسهم في تعزيز استدامة النجاحات وتحقيق تطلعات المرحلة المقبلة».
من جانبه، وجه إسماعيل القرقاوي الشكر للاتحاد الإماراتي على هذه الثقة والتقدير، مشيراً إلى أن هذا التكريم يمثل وسام فخر واعتزاز، وقال: «أعتز كثيراً بمنحي الرئاسة الفخرية، وأشكر مجلس الإدارة برئاسة عبداللطيف ناصر الفردان على هذه اللفتة الكريمة، وكرة السلة الإماراتية ستظل قريبة من قلبي، وأتمنى للاتحاد دوام التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة التطور والإنجازات».

