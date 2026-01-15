الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الريال» ليس وحده.. «مفاجآت» الكؤوس تتوالى حول العالم

«الريال» ليس وحده.. «مفاجآت» الكؤوس تتوالى حول العالم
15 يناير 2026 17:38


عمرو عبيد (القاهرة)
تتواصل مفاجآت بطولات الكأس المحلية، في مختلف دول العالم، للموسم الثاني على التوالي، فبعد تتويج بولونيا بكأس إيطاليا في النُسخة الماضية، واقتناص كريستال بالاس كأس الاتحاد الإنجليزي، بجانب «صواعق» أرمينيا بيليفيلد في كأس ألمانيا السابقة، يعود الموسم الحالي ليُقدّم واحدة من سلاسل المفاجآت المدوية، انتظاراً لما ستسفر عنه نهايات بطولة الكأس.
ولا خلاف على أن «سقوط» ريال مدريد أمام فريق الدرجة الثانية الإسبانية، ألباسيتي، في دور الـ16 بكأس الملك، يُعد أبرز وأكبر تلك المفاجآت في الموسم الحالي، بعد «سيناريو مجنون» لأحداث المباراة، ويبدو أن فريق «الجبن»، الذي تشتهر مدينته بإنتاجها، ينوي تكرار مفاجآت «صغار الموسم الماضي»، بعدما أطاح سيلتا فيجو أيضاً من دور الـ32.
خروج «الريال» من الكأس الإسبانية، أتى بعد أيام قليلة من إقصاء باريس سان جيرمان هو الآخر، من دور الـ32 لنظيرتها الفرنسية، وصحيح أن الهزيمة جاءت على يد فريق باريس، الناشط في «ليج ون»، إلا أن «الجار القريب» يُعاني في الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز الـ15، قرب منطقة الهبوط، مما يجعل خروج «الأمراء» المُبكر، مفاجأة كبيرة أيضاً.
وفي إنجلترا، تعرّض مانشستر يونايتد لإطاحة مُبكرة جداً في كأس الرابطة المحلية، بعدما خسر في الدور الثاني، أمام فريق الدرجة الرابعة، جريمسبي تاون، في واحدة من أكبر مفاجآت الموسم، وعاد «الشياطين» ليُغادر كأس الاتحاد من الدور الثالث، لكن السقوط جاء على يد برايتون، في حين شهدت تلك المرحلة المفاجأة الأكبر، بالإطاحة بحامل اللقب، كريستال بالاس، وتمثّلت في كونها أتت على يد ماكلسفيلد المغمور، الذي يلعب في الدرجة السادسة الإنجليزية.
وربما لا تُعد هزيمة ميلان أمام لاتسيو في دور الـ16، واحدة من تلك المفاجآت، إلا أن المُتابع للفوارق الواضحة بين الفريقين في «الكالشيو»، قد يتعجب من إقصاء «الروسونيري»، في الوقت الذي يشهد قتال بولونيا المُدافع عن لقبه حتى الآن، حيث بلغ «الروسوبلو» رُبع النهائي في الكأس الإيطالية.
وصحيح أن أياكس الهولندي، لا يمر بفترة جيدة على الإطلاق هذا الموسم، حيث يبدو بعيداً تماماً عن المُنافسة على لقب الدوري، بجانب نتائج مخيبة جداً في دوري أبطال أوروبا، لكن الخروج من دور الـ16 في الكأس الهولندية، بالخسارة 0-6، حتى لو كانت أمام ألكمار، فهي تُعد مفاجأة بالتأكيد.
عربياً، تظهر حالة الأهلي المصري الأبرز، بعدما تعرض للإقصاء من دور الـ32 في بطولة الكأس، على يد فريق الدرجة الثانية، المصرية للاتصالات، وإذا كان الأهلي قد خسر مباراته الأولى، والأخيرة، في النُسخة الحالية من البطولة المحلية، فإن «قاهره» يواصل رحلته «المُثيرة»، بتأهله إلى رُبع النهائي، عقب إقصاء فريق آخر من الدرجة الأعلى، فاركو، من دور الـ16.

