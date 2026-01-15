«03» بطل «الرمز» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

أبوظبي (وام)

تواصلت منافسات النسخة الـ 13 من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور في يومها السادس، والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، وتستمر حتى 27 يناير الجاري في ميدان الفلاح بأبوظبي.

وحقق الصقر «03»، لسعيد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي، المركز الأول في شوط الرمز للعامة ملاك - جير شاهين، وحصد المركز الثاني الصقر «سرمد»، لحمد أحمد بن مجرن، وجاء ثالثاً الصقر«027»، لغدير محمد غدير سعيد المنصوري.

وأسفرت منافسات الشوط الأول لفئة العامة ملاك - جير شاهين فرخ، عن فوز الصقر«1»، لخالد جمعة خادم سهيل الهاملي بالمركز الأول، وجاء ثانياً الصقر«54»، لعبدالله راشد أحمد المانع المنصوري، وثالثاً الصقر«بي 20»، لسعيد محمد يمهور الحبسي.

وتصدر الصقر«إس 89»، لأحمد محمد سعيد الكندي، الشوط الثاني لفئة العامة - جير شاهين فرخ، وجاء ثانياً الصقر«25»، لخليفة سلطان سالم الحافري، وثالثاً الصقر «2»، لخالد جمعة خادم سهيل الهاملي.

وتألق الصقر «نوماس»، لسلطان راشد ناصر راشد المنصوري، في فئة العامة ملاك جير شاهين - جرناس، محققاً المركز الأول، وجاء ثانياً الصقر«77»، لمحمد سيف غانم آل علي، وثالثاً الصقر «ذهب»، لسلطان راشد ناصر راشد المنصوري.

وتفوق الصقر«جيه 92»، لمحمد سيف غانم آل علي، محققا صدارة الشوط الثاني لفئة العامة ملاك جير شاهين - جرناس، وجاء ثانيا الصقر«إس»، لعبدالله ناصر سالم صقر المنصوري، وثالثاً الصقر «هتان»، لمروان مصبح عبيد بن شنه الكتبي.

على صعيد متصل استقبل نادي أبوظبي للصقارين، طلاب مدرسة الصقور في أبوظبي، تزامناً مع فعاليات البطولة، والذين تابعوا جانباً من منافساتها واطلعوا على مرافق النادي المختلفة، وجهوده في تعزيز الإرث والهوية الوطنية، وحماية التراث الإماراتي، والارتقاء برياضة الصيد بالصقور من خلال الخطط الاستراتيجية والمبادرات الرائدة.