«كاف» يعاقب إيتو لمخالفة مبادئ الروح الرياضية



معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» معاقبة صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم (فيكافوت)، بالإيقاف أربع مباريات، على خلفية ما وصفته لجنة الانضباط بـ «سوء السلوك» خلال مواجهة الكاميرون أمام المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد «كاف» أن مجلسه التأديبي أدان إيتو (44 عاماً) بتهمة «انتهاك مبادئ الروح الرياضية»، ليوقع عليه عقوبة الإيقاف إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، في قرار أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الكروية الأفريقية، خاصة أنه جاء في مرحلة حاسمة من البطولة.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن في وقت سابق فتح تحقيق حول مزاعم «سلوك غير مقبول» خلال مواجهتي ربع النهائي بين المغرب والكاميرون، وكذلك نيجيريا والجزائر، دون أن يحدد وقتها الواقعة بشكل مباشر، غير أن وسائل إعلام وتقارير عدة ربطت القرار بلحظات شهدت توتراً خلال لقاء المغرب والكاميرون، حيث ظهر إيتو وهو يقوم بإشارات باتجاه رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، في وجود رئيس «كاف» باتريس موتسيبي بالقرب من محيط الحدث.

ومن جانبه، هاجم الاتحاد الكاميروني القرار بشكل رسمي، مؤكداً أن العقوبة «تفتقر لأي تبرير صريح»، مشيراً إلى أن الإجراءات التي سبقت صدور الحكم تثير «تساؤلات خطيرة بشأن متطلبات المحاكمة العادلة»، بحسب بيان رسمي أصدره الاتحاد، الذي شدد في الوقت ذاته على «دعمه الكامل وغير المشروط» لرئيسه، وتمسكه بضرورة الالتزام بمبادئ العدالة والانضباط بصورة موثوقة.

وكان المنتخب الكاميروني قد ودع البطولة بعد خسارته أمام المغرب بهدفين دون رد في ربع النهائي، سجلهما براهيم دياز وإسماعيل الصيباري، فيما واصل المغرب مشواره وتخطى نيجيريا في نصف النهائي، ليضرب موعداً مع السنغال في النهائي المقرر إقامته الأحد المقبل.