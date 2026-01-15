الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة

15 يناير 2026 21:03

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
أُغلق باب الترشح لشغل المقعد النسائي الشاغر في مجلس إدارة اتحاد الطائرة للدورة الحالية الممتدة حتى عام 2028، بتقدّم الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، مرشّحة نادي الوصل، كمرشّح وحيد لشغل المقعد.
ومن المنتظر الإعلان رسمياً عن فوزها بالمقعد النسائي واستكمال تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وذلك وفقاً لأحكام ولوائح النظام الأساسي للاتحاد.
ويأتي استكمال المقعد النسائي ضمن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة عبدالله الدرمكي، بعد قرار التمديد الذي أُقر خلال جمعية عمومية سابقة، صوّت خلالها 15 نادياً بالموافقة على تمديد ولاية المجلس.
وجرى انعقاد الجمعية العمومية بحضور ممثل عن وزارة الرياضة، بناءً على طلب مجلس الإدارة، واستناداً إلى المادة (35) من النظام الأساسي للاتحاد، التي تتيح تمديد مدة المجلس في الحالات المحددة.

