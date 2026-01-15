ماكلروي يتصدر مع ختام الجولة من «دبي إنفيتيشنال»

دبي (الاتحاد)

رأى روري ماكلروي أن بدء العام بنتيجة 66 ضربة هو "طريقة لطيفة لافتتاح الموسم"، بعدما أنهى اليوم الأول من بطولة دبي إنفيتيشنال 2026 للجولف متقدماً بضربة واحدة في الصدارة.

وبدأ المصنّف الثاني عالمياً جولته الأولى بقوة واضحة؛ سجّل سبع ضربات بيردي مقابل بوغي واحد في أول 10 حفر، ليصل إلى 6 ضربات تحت المعدّل ويتقدم بثلاث ضربات عن بقية الميدان في تلك اللحظة. بعد ذلك هدأ إيقاعه قليلاً، فاكتفى بضربة واحدة فوق المعدّل مع سبع حفر على البار، لينهي جولته الأولى في العام عند 5 ضربات تحت المعدّل، متصدراً النتائج وهو في "بيت النادي" بانتظار ما يقدّمه الآخرون.

على الجانب الآخر، صعد مات والاس إلى قمة الترتيب مؤقتاً بعد سلسلة من أربع بيرديات متتالية في منتصف الجولة، رفعت رصيده إلى 7 ضربات تحت المعدّل، قبل أن يتراجع مرة أخرى بعد بوغيين ودبل بوغي أعادته خطوات إلى الخلف على لوحة النتائج.

وكان الإسكتلندي كونور سايم والإسباني ديفيد بويج أقرب مطاردي روري ماكلروي على لوحة النتائج، بعدما أنهى كلٌّ منهما اليوم الأول عند 4 ضربات تحت المعدّل، ليبقيا على مسافة ضربة واحدة من القمة.