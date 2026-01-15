البرد يضرب نجم يوفنتوس

معتز الشامي (أبوظبي)

تلقى يوفنتوس ضربة مقلقة قبل مواجهة كالياري المرتقبة في الدوري الإيطالي، بعدما غاب نجمه التركي كينان يلدز عن الحصة التدريبية صباح اليوم بسبب أعراض أنفلونزا خفيفة، وفقاً لتقارير صحفية إيطالية.

وأكدت التقارير، أن يلدز لم يشارك في تدريبات الفريق بمركز كونتيناسا، نتيجة معاناته من أعراض مرضية، ما فتح باب التساؤلات حول موقفه من المشاركة في بعد غد السبت، ضمن الجولة المقبلة من "السيري آ"

ويعد يلدز أحد أهم أسلحة يوفنتوس هذا الموسم، إذ يتصدر قائمة هدافي الفريق، ويملك تأثيراً واضحاً على المستوى الهجومي، في وقت يسعى فيه المدرب لوتشيانو سباليتي للحفاظ على الاستقرار الفني ومواصلة النتائج الإيجابية.

وفي المقابل، تلقى سباليتي أخباراً جيدة بعودة كل من فيديريكو جاتي وفرانسيسكو كونسيساو للتدريبات، بعدما أكمل الثنائي المران كاملاً مع المجموعة، ما يزيد من فرص تواجدهما في قائمة مباراة كالياري، ويدخل يوفنتوس اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه 6 انتصارات في آخر 7 مباريات بالدوري، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة بالتساوي مع روما، وسجل يلدز (20 عاماً) 8 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة خلال 26 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.