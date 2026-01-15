الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البرد يضرب نجم يوفنتوس

البرد يضرب نجم يوفنتوس
15 يناير 2026 21:39

معتز الشامي (أبوظبي)
تلقى يوفنتوس ضربة مقلقة قبل مواجهة كالياري المرتقبة في الدوري الإيطالي، بعدما غاب نجمه التركي كينان يلدز عن الحصة التدريبية صباح اليوم بسبب أعراض أنفلونزا خفيفة، وفقاً لتقارير صحفية إيطالية.
وأكدت التقارير، أن يلدز لم يشارك في تدريبات الفريق بمركز كونتيناسا، نتيجة معاناته من أعراض مرضية، ما فتح باب التساؤلات حول موقفه من المشاركة في بعد غد السبت، ضمن الجولة المقبلة من "السيري آ"
ويعد يلدز أحد أهم أسلحة يوفنتوس هذا الموسم، إذ يتصدر قائمة هدافي الفريق، ويملك تأثيراً واضحاً على المستوى الهجومي، في وقت يسعى فيه المدرب لوتشيانو سباليتي للحفاظ على الاستقرار الفني ومواصلة النتائج الإيجابية.
وفي المقابل، تلقى سباليتي أخباراً جيدة بعودة كل من فيديريكو جاتي وفرانسيسكو كونسيساو للتدريبات، بعدما أكمل الثنائي المران كاملاً مع المجموعة، ما يزيد من فرص تواجدهما في قائمة مباراة كالياري، ويدخل يوفنتوس اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه 6 انتصارات في آخر 7 مباريات بالدوري، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة بالتساوي مع روما، وسجل يلدز (20 عاماً) 8 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة خلال 26 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

أخبار ذات صلة
تحسمها انتقالات يناير.. ميلان يقترح صفقة تبادلية مع يوفنتوس!
الرباعي الإيطالي يدرس الرحيل في يناير من أجل فرصة المونديال
يوفنتوس
كالياري
سباليتي
آخر الأخبار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
علوم الدار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
اليوم 12:28
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
اليوم 12:21
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اليوم 12:19
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد
اليوم 11:58
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اقتصاد
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اليوم 11:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©