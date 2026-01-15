الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات الدولية للقفز الحر» تزين الافتتاح بأطول نفق هوائي

النسخة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر سجلت بداية مبهرة (وام)
16 يناير 2026 01:13

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس في «كلايم جزيرة ياس»، بأبوظبي فعاليات النسخة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر الداخلي 2026، بالتعاون مع الجمعية الأوراسية للقفز الحر، واتحاد الإمارات للرياضات الجوية.
ويشارك في البطولة المقررة حتى الأحد المقبل نحو 250 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 دولة، بالإضافة إلى الظهور الأول للاعبي ولاعبات منتخب الإمارات، للتنافس مع نخبة الرياضيين عالمياً.
وشهد حفل الافتتاح في أطول نفق هوائي للقفز الحر الداخلي في العالم، العديد من العروض المميزة في التشكيلات المتنوعة لعدد من اللاعبين واللاعبات، بأقصى مستويات السرعة، والدقة، والتنسيق الجماعي، والتحليق السريع.
وقال محمد يوسف، الأمين العام لاتحاد الرياضات الجوية، إن البطولة تتضمن زخماً تنافسياً كبيراً، بمشاركة أفضل الرياضيين عالمياً، لاستعراض مهاراتهم، وإظهار مستويات فنية تسهم في تعزيز الشغف بها، بالإضافة إلى أنها فرصة كبيرة لتعزيز الخبرات للاعبي ولاعبات الإمارات.
وأثنى على التنظيم المميز في «كلايم جزيرة ياس»، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية في استضافة الفعاليات الكبرى، بأفضل المعايير التنظيمية، والاحترافية.
من جانبه، أكد حسين الحسني، نائب مدير عام «كلايم جزيرة ياس- أبوظبي»، أن نجاح استضافة النسخة الثانية دافع كبير لاستقطاب المزيد من البطولات العالمية في الفترة المقبلة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وجذب المزيد من أبطال العالم، مشيراً إلى المستويات الاحترافية في اليوم الأول للبطولة، والتفاعل اللافت من الجمهور مع الاستعراضات المتنوعة.

القفز الحر
كلايم أبوظبي
