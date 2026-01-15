الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مذكرة تفاهم تعزّز التعاون بين «أبوظبي للرياضات البحرية» ونادي الفجيرة

ثاني القمزي وأحمد إبراهيم خلال توقيع الاتفاقية
16 يناير 2026 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
348 متنافساً في «صيد الكنعد»
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون

وقّع نادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الرياضات البحرية، والارتقاء بالأنشطة والفعاليات والبطولات.
وجرى توقيع المذكرة في مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بحضور أحمد إبراهيم مدير نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وثاني القمزي المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة في نادي أبوظبي، في إطار توحيد الجهود بين الناديين، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، والعمل المشترك على تنظيم بطولات بحرية وتعزيز حضور برامج تدريبية للمتسابقين والحكام والمنظمين.
وتأتي المذكرة ضمن توجه يعزّز التنسيق والتكامل بين الأندية البحرية، بما يسهم في تعزيز منظومة الرياضات البحرية، ويتماشى مع جهود اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في دعم الشراكات المؤسسية.

نادي أبوظبي للرياضات البحرية
نادي الفجيرة
نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية
الرياضات البحرية
آخر الأخبار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
علوم الدار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
اليوم 12:28
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
اليوم 12:21
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اليوم 12:19
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد
اليوم 11:58
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اقتصاد
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اليوم 11:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©