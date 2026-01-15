«كيب فيردي» تتصدّر أمسية الكرنفال الثامن لسباقات دبي

عصام السيد (دبي)

ينظم نادي دبي لسباق الخيل بمضمار ميدان في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، الجولة الثامنة لكرنفال سباقات دبي، ويتألف الحفل من 10 أشواط، بمشاركة 134 من نخبة الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، ويزيّن الحفل تحدي المهرات والأفراس، عبر سباقي كيب فيردي للفئة الثانية، في الشوط السابع والرئيسي، وسباق كوكو بيتش ستيكس في الثامن، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 2.960.000 درهم، برعاية عزيزي للتطوير العقاري.

ويستقطب سباق كيب فيردي للفئة الثانية على مسافة 1600 متر على العشب، نخبة من المهرات والأفراس، تتنافس على قيمة الجوائز المالية البالغة 850 ألف درهم، وتتصدّر الترشيحات «كويد برو كو» الفائزة بسباقين للفئة الأولى في جنوب أفريقيا، ويُشارك المدرب سعيد بن سرور، الفائز بهذا السباق خمس مرات، بالفرسين «دبي تريجر» و«دبي بيتش» وقد حلّت «دبي تريجر» في المركز الثامن في سباق دبي داش المُصنّف في ديسمبر الماضي، بينما خسرت «دبي بيتش» بفارق ضئيل أمام «مولاكاب» في سباق 1400 متر في أول ظهور لها على هذا المضمار الأسبوع الماضي.

ويضم الحفل سباق كوكو بيتش ستيكس المخصّص للمهرات فقط عمر ثلاث سنوات فقط، على مسافة 1600 متر على الأرضية الرملية، وقيمة جوائزه 400 ألف درهم، وأبرز المرشحات «لبوة»، و«يونو»، و«مهجة».

وتنطلق الأمسية بسباق عزيزي كريك فيوس لمسافة 1400 متر «رملي» للخيول المهجنة الأصيلة، وقيمة جائزته 175 ألف درهم، وأبرز المرشحين «داركم»، و«جنقل ماك»، و«بوردر ايدج».

ويضم الشوط الثاني لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، الخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب عزيزي ريفيرا وقيمة جائزته 120 ألف درهم، ويتصدر الترشيحات «جمرا»، و«ناش باش»، و«فيفر الموري».

وخصّص الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «تكافؤ» للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على لقب برج عزيزي، وقيمة جائزته 250 ألف درهم، وأبرز المرشحين «أنو دوميني»، و«لا نقاش»، و«ديلوريان».

وتتنافس الخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، عمر ثلاث سنوات فما فوق، في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر «عشبي»، على لقب عزيزي ريف، وقيمة جائزته 175 ألف درهم وأبرز المرشحين، «بيكالي»، و«متأني»، و«مليون دورو».

وخصّص الشوط الخامس لمسافة 2200 متر «تكافؤ» للخيول المهجة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط، وعمر أربع سنوات فما فوق، على لقب عزيزي ميلان «رملي»، وقيمة جائزته 190 ألف درهم، وأبرز المرشحين «برنس روز»، و«وور هوك»، و«إنترم». وسيكون سباق عزيزي فينيس للتكافؤ البالغ قيمة جائزته 250 ألف درهم، في الشوط السادس لمسافة 1200 متر «عشبي»، مسرحاً لتنافس الخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وأبرز المرشحين «إنديان سبرنجس»، و«فاتك»، و«جاليكسو».

ويستقطب الشوط التاسع لمسافة 1600 متر، نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات وما فوق، تتنافس على لقب عزيزي فيتا للتكافؤ على الأرضية العشبية وقيمة جائزته 250 ألف درهم، وأبرز المرشحين «كافالو باي»، و«سيلفر سورد»، و«فولك فيستفال».

وتختتم الأمسية بالشوط العاشر والأخير، وهو لمسافة 2410 متر «عشبي» وخصص للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط، وعمر أربع سنوات فما فوق، على لقب فايزابارد للتكافؤ، وقيمة جائزته 300 ألف درهم، وأبرز المرشحين «أندلس فيكتوري»، و«جرين ترنجل»، و«كلايمور».