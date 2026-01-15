شباب الأهلي يطارد صدارة دوري أدنوك بثلاثية عجمان

دبي (الاتحاد)

واصل شباب الأهلي، وصيف الترتيب، مطاردة العين المتصدر، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على ضيفه عجمان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد راشد في دبي، ضمن ختام مؤجلات الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين.

ورفع «الفرسان» الرصيد إلى 29 نقطة، مقلصاً الفارق إلى نقطة واحدة مع العين المتصدر قبل جولة واحدة من ختام الدور الأول، فيما تجمد رصيد عجمان عند 13 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح ماتيوس هنريكو التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 23، قبل أن يعزز جويلهرم دا سيلفا التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 30، مترجماً تمريرة متقنة من يوري سيزار عقب توغل ناجح من الجهة اليمنى.

وقلّص عجمان الفارق قبل نهاية الشوط الأول، عبر تسديدة المغربي وليد أزارو من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، أكد شباب الأهلي تفوقه بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 53 عن طريق سلطان عادل، الذي تابع كرة مرتدة من الحارس عادل الحوسني إثر تسديدة يوري سيزار من داخل المنطقة.

وبهذا الفوز، عزز شباب الأهلي تفوقه التاريخي على عجمان في دوري المحترفين، محققاً انتصاره الـ21 في المواجهة رقم 27 بين الفريقين، مقابل فوز واحد لعجمان وخمسة تعادلات.