الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي يطارد صدارة دوري أدنوك بثلاثية عجمان

شباب الأهلي يكسب عجمان بثلاثية ويشعل صراع الصدارة (من المصدر)
16 يناير 2026 01:13

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الوصل والجزيرة قمة ساخنة بشعار صراع تحسين المراكز
خورفكان يبحث عن بديل «أملاح» قبل مواجهة النصر

واصل شباب الأهلي، وصيف الترتيب، مطاردة العين المتصدر، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على ضيفه عجمان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد راشد في دبي، ضمن ختام مؤجلات الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين.
ورفع «الفرسان» الرصيد إلى 29 نقطة، مقلصاً الفارق إلى نقطة واحدة مع العين المتصدر قبل جولة واحدة من ختام الدور الأول، فيما تجمد رصيد عجمان عند 13 نقطة في المركز التاسع.
وافتتح ماتيوس هنريكو التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 23، قبل أن يعزز جويلهرم دا سيلفا التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 30، مترجماً تمريرة متقنة من يوري سيزار عقب توغل ناجح من الجهة اليمنى.
وقلّص عجمان الفارق قبل نهاية الشوط الأول، عبر تسديدة المغربي وليد أزارو من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 39.
وفي الشوط الثاني، أكد شباب الأهلي تفوقه بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 53 عن طريق سلطان عادل، الذي تابع كرة مرتدة من الحارس عادل الحوسني إثر تسديدة يوري سيزار من داخل المنطقة.
وبهذا الفوز، عزز شباب الأهلي تفوقه التاريخي على عجمان في دوري المحترفين، محققاً انتصاره الـ21 في المواجهة رقم 27 بين الفريقين، مقابل فوز واحد لعجمان وخمسة تعادلات.

شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
آخر الأخبار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
علوم الدار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
اليوم 12:28
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
اليوم 12:21
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اليوم 12:19
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد
اليوم 11:58
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اقتصاد
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اليوم 11:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©