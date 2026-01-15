الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«الأبيض الأولمبي» يواجه فيتنام في الطريق إلى نصف نهائي كأس آسيا

«الأبيض الأولمبي» يغازل مربع الذهب الآسيوي للمرة الأولى (الاتحاد)
16 يناير 2026 01:13

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يتطلع منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم إلى مواصلة تقدمه في منافسات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، عندما يواجه في السابعة والنصف مساء اليوم نظيره منتخب فيتنام، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.
ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى الدور قبل النهائي، حيث يلتقي مع الفائز من مباراة أوزبكستان والصين، المقررة إقامتها يوم السبت.
وكان «الأبيض الأولمبي» قد أنهى مشواره في الدور الأول محتلاً المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما افتتح مشواره بالفوز على قطر 2-0، قبل الخسارة أمام اليابان 0-3، والتعادل مع سوريا 1-1، فيما تصدر المنتخب الفيتنامي المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، عقب انتصاراته على الأردن 2-0، وقرغيزستان 2-1، والسعودية 1-0.
وينشد منتخبنا الأولمبي بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته القارية، بعدما سجل حضوره الرابع في الدور ربع النهائي. وأبدى الأوروجوياني مارسيلو برولي، مدرب «الأبيض الأولمبي»، تفاؤله بقدرة لاعبيه على الارتقاء إلى مستوى الحدث وبلوغ الدور قبل النهائي، مؤكداً أن حصول منتخب فيتنام على يوم إضافي من الاستشفاء لا يشكل أفضلية حاسمة، في ظل الدوافع المعنوية الكبيرة التي يتمتع بها لاعبو الإمارات.
وقال برولي: «نعلم أننا سنواجه فريقاً قوياً، متماسكاً وموحداً، خاصة من الناحية الدفاعية، مع امتلاكه انتقالات سريعة، لكن لدينا توقعات عالية بأننا قادرون على تجاوزهم ومواصلة التقدم في البطولة».
وأضاف: «في مثل هذه البطولات، يُعد الاستشفاء عاملاً مهماً، ونحن نثق في وصول لاعبينا إلى الجاهزية البدنية المطلوبة، كما أن الدافع المعنوي يلعب دوراً كبيراً في هذه المرحلة من المنافسات». وختم برولي تصريحاته قائلاً: «نحن في حالة من الجاهزية والطاقة، ونثق بقدرتنا على تقديم مباراة جيدة».

